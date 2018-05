Hình ảnh: Bão cát kinh hoàng quét qua Ấn Độ làm 77 người chết

Trận bão cát bất ngờ ập xuống các thành phố, thị trấn của Ấn Độ. Ảnh: AP Người dân bị kín mặt mũi để tránh bụi. Ảnh: AP Bão cát tấn công thành phố Bikaner. Ảnh: PTI Cát bụi bao phủ cả thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Ảnh: PTI Sinh hoạt của người dân New Delhi sau khi trận bão cát tan. Ảnh: PTI Ngày 2/5, bão cát bất ngờ ập vào các khu vực phía Tây và Bắc Ấn Độ. Cát bụi dày đặc hạn chế tầm nhìn. Ảnh: Indianexpress Nhiều khu vực tại các bang Uttar Pradesh, Rajasthan và Uttarakhand của Ấn Độ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có nơi nguồn cung điện đã bị cắt. Ảnh: Indianexpress Nhà chức trách Ấn Độ cho biết, tổng cộng 77 người đã thiệt mạng và 143 người khác bị thương vì bão cát. Các trường hợp thương vong chủ yếu là do cây đổ, tường đổ trong trận bão. Ảnh: PTI Cơ quan Khí tượng Ấn Độ dự báo ngày 2/5 bầu trời sẽ quang trở lại vì trời có thể mưa và xua tan cát bụi đang bao phủ khắp mọi nơi. Ảnh: PTI./. 747f40b519265c559afa3f85f4908e78/5aed8c94/2018_05_03/Pqi6NNgqe44/192x144_Rajasthan_weather_22_dead_100_hurt_as_dust_storm_wreaks_havoc_1.mp4

Trận bão cát bất ngờ ập xuống các thành phố, thị trấn của Ấn Độ. Ảnh: AP Người dân bị kín mặt mũi để tránh bụi. Ảnh: AP Bão cát tấn công thành phố Bikaner. Ảnh: PTI Cát bụi bao phủ cả thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Ảnh: PTI Sinh hoạt của người dân New Delhi sau khi trận bão cát tan. Ảnh: PTI Ngày 2/5, bão cát bất ngờ ập vào các khu vực phía Tây và Bắc Ấn Độ. Cát bụi dày đặc hạn chế tầm nhìn. Ảnh: Indianexpress Nhiều khu vực tại các bang Uttar Pradesh, Rajasthan và Uttarakhand của Ấn Độ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có nơi nguồn cung điện đã bị cắt. Ảnh: Indianexpress Nhà chức trách Ấn Độ cho biết, tổng cộng 77 người đã thiệt mạng và 143 người khác bị thương vì bão cát. Các trường hợp thương vong chủ yếu là do cây đổ, tường đổ trong trận bão. Ảnh: PTI Cơ quan Khí tượng Ấn Độ dự báo ngày 2/5 bầu trời sẽ quang trở lại vì trời có thể mưa và xua tan cát bụi đang bao phủ khắp mọi nơi. Ảnh: PTI./.