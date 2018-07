Hình ảnh thành phố New York hoa lệ khi mới chỉ là đất nông nghiệp

Nhà bên trong nông trang Brennan năm 1879 ở vùng đất trở thành New York (Mỹ) ngày nay. Con phố Bowery lâu đời nhất trên đảo Manhattan của New York. New York khi xưa có nhiều đồi, rừng, trang trại và nhà cửa thưa thớt. Khi đó New York có tên gọi là New Amsterdam. Bản đồ New York hồi đầu những 1800. Một trang trại hình tam giác ở Manhattan thời kỳ Nội chiến Mỹ. Từ thập niên 1860 đến năm 1934, cừu gặm cỏ ở phía tây khu Central Park. Năm 1934, các chủ cừu đưa cừu về khu Prospect Park rồi dãy núi Catskill do lo sợ người nghèo New York sẽ bắt và giết thịt lũ cừu của họ. Vào giữa thế kỷ 19, Manhattan bắt đầu phá các quả đồi cùng các nông trang trên đó để xây các con đường lớn. Bức ảnh năm 1869 này cho thấy một nhóm công nhân đang đào xới một bên đồi để mở rộng đại lộ 8. Những chỗ nào khó đào xới bằng cuốc xẻng, người ta sẽ xử lý bằng thuốc nổ. Tuy nhiên vẫn có một số mô đất đá lớn vẫn được giữ lại. Bức họa năm 1869 cho thấy quá trình chuyển đổi New York từ đất nông nghiệp thành một đô thị. Một kiến trúc sư của New York khi đó viết rằng sẽ đến lúc toàn bộ New York được xây lại, với các hàng phố thẳng tắp và những khối nhà cao... Năm 1878, khu vực Morningside Park của New York vẫn chủ yếu là các trang trại, chỗ ở tạm và các ngôi làng Manhattanville, Harsenville, và Carmansville./.

