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Hy hữu cá mập xuất hiện trong đường nước công viên ở Busan (Hàn Quốc)

Thứ Sáu, 16:45, 18/09/2026
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VOV.VN - Một con cá mập dài hơn 3 mét đã được phát hiện trong một con kênh thuộc công viên ở Busan, Hàn Quốc, vào ngày 18/9, khiến Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này phải vào cuộc can thiệp.

 

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Busan (Hàn Quốc), vào khoảng 9h sáng 18/9, một người đi đường báo cáo đã nhìn thấy một con cá mập trong kênh đào tại Công viên bờ biển Bukgang của thành phố. Công viên Bukgang có một kênh đào thông ra biển và con cá mập, dài khoảng 3 đến 4 mét, đã được xác nhận xâm nhập vào gần khu vực đi dạo thường xuyên có người dân lui tới.

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Cá mập di chuyển trong kênh nước công viên ở Busan. Ảnh: Cảnh sát biển Busan

Lực lượng Bảo vệ bờ biển đã lập tức điều động Đội cứu hộ đặc biệt hàng hải trung ương cùng các tàu cứu hộ ven biển và tàu tuần tra đến hiện trường. Lực lượng này cũng phải cũng yêu cầu sự hỗ trợ từ Sở cứu hỏa và các cơ quan chức năng liên quan khác.

Theo khuyến cáo của Viện khoa học thủy sản quốc gia Hàn Quốc, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Busan đã không bắt giữ con cá mập mà dẫn nó trở lại biển khơi.

Một quan chức nhấn mạnh "Vì con cá mập có thể hung dữ và nguy hiểm, xin vui lòng tránh xa mép nước để đề phòng". Thành phố Busan cũng đã đưa ra cảnh báo cho du khách đến công viên và người dân sống gần đó.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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