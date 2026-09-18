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Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố không có ý định tái nhiệm

Thứ Sáu, 11:53, 18/09/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của cử tri liên tục sụt giảm, Tổng thống Hàn Quốc đã đồng thời đưa ra 2 tuyên bố, với mục đích được cho là nhằm trấn an dư luận.

Trong cuộc họp báo vừa diễn ra hôm nay (18/9) tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định “hoàn toàn không có ý định tái nhiệm” chức vụ tổng thống lần thứ 2. Đây là một trong những vấn đề đang gây tranh cãi, chia rẽ sâu sắc trong chính giới và dư luận Hàn Quốc và là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ đối với ông Lee Jae Myung liên tục sụt giảm.

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Tổng thống Lee Jae Myung tại họp báo ngày 18/9. Ảnh: Yonhap

Hiến pháp hiện hành của Hàn Quốc quy định “nhiệm kỳ của tổng thống kéo dài 5 năm, người trúng cử tổng thống chỉ giữ chức vụ này một lần duy nhất trong đời và không được phép tái cử”. Tuy nhiên, hiện nay, các cơ quan liên quan của nước này đang xúc tiến việc sửa đổi Hiến pháp theo hướng giảm nhiệm kỳ Tổng thống từ 5 năm hiện nay xuống 4 năm và cho phép Tổng thống đương nhiệm tái đắc cử và đây là mấu chốt của vấn đề.

Thông tin với báo chí về nhiệm kỳ của mình, ông Lee Jae Myung tuyên bố "việc tái nhiệm thông qua sửa đổi Hiến pháp là bất khả thi về mặt pháp lý", đồng thời cho rằng Hiến pháp hiện hành, được sửa đổi năm 1987, "không còn phù hợp với Hàn Quốc nữa và chúng ta phải nỗ lực sửa đổi thông qua thảo luận hợp lý giữa đảng cầm quyền với các đảng đối lập, cũng như thông qua sự đồng thuận của người dân".

Cũng tại họp báo, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định “không điều động quân đội đến eo biển Hormuz”. Đây cũng là một vấn đề rất nhạy cảm vì có liên quan đến nội chính và ngoại giao, đặc biệt là trong quan hệ giữa Hàn Quốc với Mỹ và Iran, với một bên là Mỹ thúc ép, còn bên kia là sự phản đối của Iran và việc cử quân sang Hormuz bị coi là hành động “can dự vào chiến tranh”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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