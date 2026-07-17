Lý do khiến người trưởng thành Mỹ đổ xô về sống chung với cha mẹ

Con số kỷ lục con cái Mỹ về sống cùng cha mẹ

Có tới 25,2 triệu người trẻ tuổi ở Mỹ (khoảng 33%) dưới 35 tuổi đã quay trở về sống cùng gia đình vì chi phí sinh hoạt trở nên quá cao. Đây là một con số kỷ lục.

Gia đình nhiều thế hệ. Ảnh minh họa: Digial Vision.

Xưa nay vẫn có định kiến ​​cho rằng người Mỹ sống cùng bố mẹ là những kẻ ăn bám, sống dưới tầng hầm và dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để chơi trò chơi điện tử. Điều đó hoàn toàn không đúng sự thật. Khoảng 70% người trẻ tuổi Mỹ (từ 25 đến 34 tuổi) sống cùng bố mẹ đang có việc làm và sử dụng thu nhập của mình để đóng góp vào chi phí sinh hoạt chung của gia đình, như thực phẩm và tiền điện nước.

Một trong những lý do chính khiến người Mỹ chọn sống cùng bố mẹ là giá nhà ở quá cao. Giá bán trung bình của một ngôi nhà riêng lẻ ở Mỹ là khoảng 434.300 USD, trong khi con số đó vào năm 1975 là dưới 40.000 USD. Điều đó cho thấy sức mua của đồng đô la Mỹ đã giảm mạnh nhường nào.

Theo một báo cáo của Trung tâm liên hợp về Nghiên cứu nhà ở thuộc Đại học Harvard (JCHS), giá nhà hiện nay đã tăng 54% kể từ năm 2020 và cao gấp khoảng 5 lần thu nhập trung bình - một mức cao hơn nhiều so với tỷ lệ 3 lần từng áp đảo vào thập niên 1990.

Đồng thời, lãi suất thế chấp vượt quá 6%, khiến khoản thanh toán cho một ngôi nhà có giá trung bình là 3.100 USD vào quý IV năm 2025, tăng từ 1.700 USD vào đầu năm 2020. Điều đó đã đẩy thu nhập cần thiết để đủ khả năng chi trả khoản thanh toán đó lên hơn 120.000 USD - tăng đáng kể so với mức 66.000 USD vào năm 2020, theo báo cáo của JCHS.

Trong khi đó, chi phí thuê căn hộ cũng tăng lên. Một căn hộ 2 phòng sẽ có giá thuê khoảng 2.500 USD/tháng, và con số này biến động rất nhiều tùy thuộc vào vị trí. Ví dụ, giá thuê trung bình một căn hộ ở thành phố New York rơi vào khoảng từ 4.209 - 4.927 USD mỗi tháng.

Chênh lệch thế hệ lớn và tương lai ảm đạm

Tình hình dự kiến ​​sẽ không được cải thiện. Trên thực tế, xu hướng là hoàn toàn ngược lại.

Theo dự đoán mới nhất từ ​​nhà kinh tế trưởng của Hiệp hội Môi giới bất động sản quốc gia Mỹ (NAR), Lawrence Yun, giá nhà trung bình toàn quốc sẽ chạm mốc 1 triệu USD vào năm 2050 - chính xác là thời điểm thế hệ Y (sinh ra từ năm 1981 đến 1996) đạt đến độ tuổi nghỉ hưu truyền thống, Fox Business đưa tin.

“Về cơ bản, trong khoảng 25 năm nữa, giá nhà trung bình toàn quốc sẽ là một triệu USD”, ông Yun phát biểu tại một hội nghị ở Washington, DC hồi đầu tháng 6 vừa qua. “Có thể khó hình dung điều đó, nhưng vào năm 1990, giá nhà trung bình toàn quốc là 90.000 USD”.

Vấn đề nhà ở giải thích phần nào sự phân hóa thế hệ đang ám ảnh nước Mỹ, nhưng còn có những lý do khác dẫn đến cuộc khủng hoảng này. Theo Michael Snyder và blog The Economic Collapse của ông, người Mỹ trên 55 tuổi kiểm soát tới khoảng 73% tổng tài sản ở Mỹ. Đồng thời, người Mỹ từ 55 tuổi trở xuống chỉ kiểm soát 27% tổng tài sản. Như ông Snyder nhấn mạnh, “chưa bao giờ trong lịch sử lại có sự phân hóa thế hệ lớn đến mức này”.

Ngoài những chi phí đó còn có nghĩa vụ trả nợ học phí đại học. Sinh viên tốt nghiệp đại học ở Mỹ trung bình nợ từ 29.550 đến 43.000 USD cho bằng cử nhân, trong khi những người có bằng thạc sĩ nợ trung bình hơn 102.000 USD. Trên toàn quốc, tổng nợ vay sinh viên chưa trả lên tới khoảng 1.830 tỷ USD, gần gấp đôi tổng tài sản của tỷ phú công nghệ Elon Musk.

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể xóa sổ 100 triệu việc làm ở Mỹ, tăng lợi nhuận tư bản VOV.VN - Thượng nghị sĩ Mỹ Benie Sanders vừa tiết lộ, trí tuệ nhân tạo (AI) cùng công nghệ tự động hóa đe dọa xóa sổ gần 100 triệu việc làm tại Mỹ trong thập kỷ tới. Ông cũng cảnh báo, AI đang được phát triển theo hướng gia tăng lợi nhuận của các công ty chứ không phải phục vụ lợi ích công cộng.

“Cú đánh mới” từ trí tuệ nhân tạo

Bên cạnh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, nhiều công ty Mỹ đang cắt giảm mạnh số lượng nhân viên, thay thế lao động trẻ bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Bài báo của CNBC dẫn S&P Global cho biết: “Việc cắt giảm việc làm tại các nhà máy của Mỹ gần đạt mức cao nhất kể từ khi kết thúc cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009 và đại dịch Covid-19 do lo ngại về nhu cầu toàn cầu và chi phí leo thang”.

“Dù chỉ số sản xuất tháng 6 của công ty đạt kết quả tốt hơn mong đợi, nhưng phần lớn sự tăng trưởng này đến từ việc tái tích lũy hàng tồn kho, và nó diễn ra bất chấp làn sóng cắt giảm nhân sự mạnh mẽ nhất kể từ năm 2009 - ngoại trừ đợt cắt giảm lao động quy mô lớn khi khủng hoảng đại dịch Covid bùng phát vào năm 2020”.

Dữ liệu cho thấy việc ứng dụng AI đang gây khó khăn cho lao động trẻ và người mới vào nghề ở Mỹ. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ có việc làm giảm 13% đối với các chuyên gia trẻ (22-25 tuổi) trong các vai trò tiếp xúc với AI như phát triển phần mềm và dịch vụ khách hàng. Bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ cấp thấp, các công ty đang giảm tuyển dụng nhân sự cấp đầu vào, đe dọa đến lộ trình thăng tiến nghề nghiệp và việc xây dựng kỹ năng.

Bài học rút ra ở đây là những người trẻ Mỹ trở về sống cùng gia đình không nhất thiết là do lười biếng, mà là do nhu cầu thiết yếu khi họ cố gắng thích nghi với thị trường tiêu dùng và lao động đắt đỏ, khó lường. Sống nhờ nhà bố mẹ cho họ cơ hội tiết kiệm đủ tiền để mua nhà riêng trong tương lai.

Trong khi đó, các bậc phụ huynh Mỹ có lẽ nên suy nghĩ kỹ trước khi thu nhỏ diện tích nhà gồm nhiều phòng của mình để chuyển sang một căn nhà nhỏ hơn vào thời điểm con cái họ có thể cần lại phòng ngủ cũ.

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