Chó vô tình nổ súng trúng một người phụ nữ ở Mỹ

Thứ Ba, 11:16, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chú chó ngồi trong xe bán tải đã vô tình kích hoạt khẩu súng đã nạp đạn, truyền thông địa phương đưa tin. Hậu quả, súng nổ, đạn xuyên qua xe và găm trúng một phụ nữ đang ngồi trong ô tô dừng đèn đỏ gần đó.

Sau khi điều tra vụ nổ súng ở Scottsbluff (bang Nebraska), cảnh sát Mỹ phát hiện ra rằng thủ phạm không phải là người mà là một chú chó vô tình siết cò, làm bị thương một người qua đường.

Cảnh sát được gọi đến một cửa hàng vào ngày 23/5/2026 và được thông báo rằng có người bị bắn bằng súng săn, đài truyền hình địa phương KNOP đưa tin. Khi đến nơi, họ tìm thấy một chiếc xe bán tải với một cánh cửa bị thổi bay, cho thấy vũ khí đã được bắn từ bên trong xe.

Họ phát hiện ra rằng chủ nhân của chiếc xe đã để con chó của mình ở ghế sau khi anh ta vào cửa hàng. Con chó đã di chuyển từ bên này sang bên kia ghế, và chân của nó vướng vào cò khẩu súng săn đã nạp đạn. Đạn nổ xuyên qua lớp vỏ xe, và một viên đạn găm trúng một người phụ nữ đang ngồi trong ô tô chờ đèn giao thông gần đó với cánh tay thò ra ngoài cửa sổ xe.

Người phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị các vết thương không đe dọa đến tính mạng.

Hiện chưa rõ chủ sở hữu con chó có bị buộc tội hình sự hay không. Tuy nhiên, Sở Cảnh sát thành phố Scottsbluff đã cảnh báo cư dân Nebraska rằng việc mang theo súng đã nạp đạn trong xe là bất hợp pháp.

Tháng 11/2025, một người đàn ông ở Pennsylvania đã bị thương nặng khi con chó của ông ta nhảy lên giường và làm nổ khẩu súng bắn đạn ghém đang để trên nệm mà không khóa an toàn.

Sáu tháng trước đó, một sự việc tương tự đã xảy ra ở Memphis, Tennessee, khi một con chó pitbull terrier nhảy lên giường của chủ nhân khi anh ta và bạn gái đang nằm đó với một khẩu súng đã nạp đạn. Cảnh sát cho biết, chân của con chó bị mắc kẹt vào vành cò súng, khiến súng nổ và một viên đạn sượt qua đùi người đàn ông.

Tại Kansas vào năm 2023, một con chó ở ghế sau của một chiếc xe bán tải đã vô tình kích hoạt một khẩu súng trường đã nạp đạn và bắn chết một người đàn ông từ phía sau.

chu cho Ukraine ben xac xe thiet giap va dong do nat Ukraine o tinh Kharkov, chien truong Ukraine -reu.jpg

Dấu vết chiến tranh hằn in trên những chú chó sống sót ở Ukraine

VOV.VN - Dọc theo chiến tuyến Nga - Ukraine, giới nghiên cứu phát hiện ra những thay đổi đáng ngạc nhiên ở những chú chó từng là thú cưng trước đây. Ngoài vết thương thể xác, nhiều con vật còn bị sốc nặng về tâm lý do bom đạn khốc liệt. Một số đặc điểm nhất định giúp chó sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: RT
Tag: Chó bắn người chó nổ súng vào người súng cướp cò vướng vào cò súng tai nạn súng đạn hy hữu
Chú chó già nhất thế giới được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness
VOV.VN - Khi chú chó cưng của mình được sinh ra cách đây tròn ba thập kỷ tại một ngôi làng nhỏ ở miền Trung Bồ Đào Nha, Leonel Costa khi đó mới 8 tuổi. Người đàn ông này không hề biết rằng một ngày nào đó Bobi yêu quý của mình lại có cơ hội ghi danh vào sách kỷ lục Guinness là chú chó già nhất thế giới.

Người đàn ông và chú chó sống sót sau 3 tháng trôi dạt ở Thái Bình Dương
VOV.VN - Một câu chuyện hi hữu vừa xảy ra khi một thủy thủ 54 tuổi người Australia cùng với chú chó cưng của mình được giải cứu một cách ngoạn mục sau 3 tháng ròng rã trôi dạt trên biển Thái Bình Dương.

Dịch vụ chó dẫn đường thông minh đầu tiên trên thế giới ở Trung Quốc
VOV.VN - Một nút giao thông tàu điện ngầm ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cuối tuần qua đã ra mắt thử nghiệm robot “chó dẫn đường” sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho hành khách khiếm thị. Đây là lần đầu tiên loại hình này xuất hiện trong ngành vận tải đường sắt toàn cầu.

Xả súng đẫm máu ở thủ đô Kiev của Ukraine khiến 6 người tử vong
VOV.VN - Một nam giới sử dụng súng tự động đã bắn chết 6 người và cố thủ bên trong một siêu thị cùng với các con tin ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm 18/4, trước khi bị cảnh sát bắn hạ, giới chức cho biết. Ít nhất 14 người khác đã bị thương và được nhập viện.

