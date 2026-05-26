Chó vô tình nổ súng trúng một người phụ nữ ở Mỹ

Sau khi điều tra vụ nổ súng ở Scottsbluff (bang Nebraska), cảnh sát Mỹ phát hiện ra rằng thủ phạm không phải là người mà là một chú chó vô tình siết cò, làm bị thương một người qua đường.

Cảnh sát được gọi đến một cửa hàng vào ngày 23/5/2026 và được thông báo rằng có người bị bắn bằng súng săn, đài truyền hình địa phương KNOP đưa tin. Khi đến nơi, họ tìm thấy một chiếc xe bán tải với một cánh cửa bị thổi bay, cho thấy vũ khí đã được bắn từ bên trong xe.

Họ phát hiện ra rằng chủ nhân của chiếc xe đã để con chó của mình ở ghế sau khi anh ta vào cửa hàng. Con chó đã di chuyển từ bên này sang bên kia ghế, và chân của nó vướng vào cò khẩu súng săn đã nạp đạn. Đạn nổ xuyên qua lớp vỏ xe, và một viên đạn găm trúng một người phụ nữ đang ngồi trong ô tô chờ đèn giao thông gần đó với cánh tay thò ra ngoài cửa sổ xe.

Người phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị các vết thương không đe dọa đến tính mạng.

Hiện chưa rõ chủ sở hữu con chó có bị buộc tội hình sự hay không. Tuy nhiên, Sở Cảnh sát thành phố Scottsbluff đã cảnh báo cư dân Nebraska rằng việc mang theo súng đã nạp đạn trong xe là bất hợp pháp.

Tháng 11/2025, một người đàn ông ở Pennsylvania đã bị thương nặng khi con chó của ông ta nhảy lên giường và làm nổ khẩu súng bắn đạn ghém đang để trên nệm mà không khóa an toàn.

Sáu tháng trước đó, một sự việc tương tự đã xảy ra ở Memphis, Tennessee, khi một con chó pitbull terrier nhảy lên giường của chủ nhân khi anh ta và bạn gái đang nằm đó với một khẩu súng đã nạp đạn. Cảnh sát cho biết, chân của con chó bị mắc kẹt vào vành cò súng, khiến súng nổ và một viên đạn sượt qua đùi người đàn ông.

Tại Kansas vào năm 2023, một con chó ở ghế sau của một chiếc xe bán tải đã vô tình kích hoạt một khẩu súng trường đã nạp đạn và bắn chết một người đàn ông từ phía sau.