Máy tính lượng tử của Trung Quốc tích hợp khả năng tính toán AI

Theo thông tin từ Phòng thí nghiệm trọng điểm về chip máy tính lượng tử tỉnh An Huy ngày 21/4, Origin Wukong, máy tính lượng tử siêu dẫn thế hệ thứ ba do Trung Quốc phát triển độc lập, đã bước đầu đạt được khả năng hỗ trợ các tác vụ tính toán trí tuệ nhân tạo (AI).

Cơ sở này gọi đây là một bước “đột phá”, đánh dấu lần đầu tiên năng lực tính toán lượng tử do nước này tự phát triển được tích hợp một cách có hệ thống vào hệ sinh thái ứng dụng AI, đại diện cho một bước ngoặt quan trọng trong việc nâng tầm các máy tính lượng tử nội địa Trung Quốc, chuyển đổi từ trạng thái “có thể sử dụng” sang giai đoạn “thân thiện với người dùng”.

Cụm máy tính lượng tử siêu dẫn Origin Wukong. Ảnh: Công ty Origin Quantum

Mô hình mới vừa ra mắt mang tên Origin Brain, tập trung vào lĩnh vực tính toán lượng tử và tích hợp sâu rộng các kiến ​​thức chuyên môn về lượng tử với công nghệ AI. Mô hình này cung cấp các dịch vụ tri thức thông minh, hiệu quả và chính xác cho các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và nhà phát triển, giúp hạ thấp rào cản trong việc học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực lượng tử.

Một công cụ khác là QPanda3 Runtime MCP cho phép người dùng gửi các tác vụ tính toán lượng tử đa dạng thông qua tương tác hội thoại với các tác nhân thông minh mô hình ngôn ngữ lớn, qua đó hiện thực hóa khả năng truy cập sức mạnh tính toán lượng tử “theo yêu cầu” và nâng cao đáng kể tính dễ sử dụng của các máy tính lượng tử.

Theo thông cáo báo chí của phòng thí nghiệm này, với hơn 47 triệu lượt sử dụng tại 163 quốc gia và vùng lãnh thổ, các công cụ AI lượng tử mới ra mắt của Origin Wukong được thiết kế nhằm hạ thấp các rào cản đối với tính toán lượng tử và mở rộng khả năng tiếp cận sức mạnh tính toán lượng tử cho nhiều nhà phát triển cũng như các ứng dụng trong công nghiệp hơn.

Ông Quách Quốc Bình, Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm về chip máy tính lượng tử tỉnh An Huy, cho biết sự tích hợp giữa tính toán lượng tử và AI là một định hướng quan trọng của cuộc cách mạng tính toán thế hệ mới. Tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai lĩnh vực này mở ra một lộ trình mới giúp vượt qua những nút thắt cổ chai và giới hạn công nghệ vốn tồn tại trong phương thức tính toán truyền thống.

Ông chia sẻ, trong tương lai, phòng thí nghiệm này sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của AI lượng tử, biến nó thành một “động cơ sức mạnh tính toán”, giúp nâng cao năng lực cho các ngành công nghiệp thuộc mọi lĩnh vực.