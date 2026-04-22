中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Máy tính lượng tử của Trung Quốc tích hợp khả năng tính toán AI

Thứ Tư, 08:51, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Máy tính lượng tử siêu dẫn thế hệ thứ ba do Trung Quốc phát triển đã bước đầu đạt được khả năng hỗ trợ tính toán trí tuệ nhân tạo (AI) và đã ra mắt các công cụ AI lượng tử.

Theo thông tin từ Phòng thí nghiệm trọng điểm về chip máy tính lượng tử tỉnh An Huy ngày 21/4, Origin Wukong, máy tính lượng tử siêu dẫn thế hệ thứ ba do Trung Quốc phát triển độc lập, đã bước đầu đạt được khả năng hỗ trợ các tác vụ tính toán trí tuệ nhân tạo (AI).

Cơ sở này gọi đây là một bước “đột phá”, đánh dấu lần đầu tiên năng lực tính toán lượng tử do nước này tự phát triển được tích hợp một cách có hệ thống vào hệ sinh thái ứng dụng AI, đại diện cho một bước ngoặt quan trọng trong việc nâng tầm các máy tính lượng tử nội địa Trung Quốc, chuyển đổi từ trạng thái “có thể sử dụng” sang giai đoạn “thân thiện với người dùng”.

Cụm máy tính lượng tử siêu dẫn Origin Wukong. Ảnh: Công ty Origin Quantum

Mô hình mới vừa ra mắt mang tên Origin Brain, tập trung vào lĩnh vực tính toán lượng tử và tích hợp sâu rộng các kiến ​​thức chuyên môn về lượng tử với công nghệ AI. Mô hình này cung cấp các dịch vụ tri thức thông minh, hiệu quả và chính xác cho các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và nhà phát triển, giúp hạ thấp rào cản trong việc học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực lượng tử.

Một công cụ khác là QPanda3 Runtime MCP cho phép người dùng gửi các tác vụ tính toán lượng tử đa dạng thông qua tương tác hội thoại với các tác nhân thông minh mô hình ngôn ngữ lớn, qua đó hiện thực hóa khả năng truy cập sức mạnh tính toán lượng tử “theo yêu cầu” và nâng cao đáng kể tính dễ sử dụng của các máy tính lượng tử.

Theo thông cáo báo chí của phòng thí nghiệm này, với hơn 47 triệu lượt sử dụng tại 163 quốc gia và vùng lãnh thổ, các công cụ AI lượng tử mới ra mắt của Origin Wukong được thiết kế nhằm hạ thấp các rào cản đối với tính toán lượng tử và mở rộng khả năng tiếp cận sức mạnh tính toán lượng tử cho nhiều nhà phát triển cũng như các ứng dụng trong công nghiệp hơn.

Ông Quách Quốc Bình, Giám đốc  Phòng thí nghiệm trọng điểm về chip máy tính lượng tử tỉnh An Huy, cho biết sự tích hợp giữa tính toán lượng tử và AI là một định hướng quan trọng của cuộc cách mạng tính toán thế hệ mới. Tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai lĩnh vực này mở ra một lộ trình mới giúp vượt qua những nút thắt cổ chai và giới hạn công nghệ vốn tồn tại trong phương thức tính toán truyền thống.

Ông chia sẻ, trong tương lai, phòng thí nghiệm này sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của AI lượng tử, biến nó thành một “động cơ sức mạnh tính toán”, giúp nâng cao năng lực cho các ngành công nghiệp thuộc mọi lĩnh vực.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: tính toán AI trí tuệ nhân tạo máy tính lượng tử Trung Quốc công cụ AI AI lượng tử
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Rủi ro chiến tranh hạt nhân tăng cao ở Nam Á do trí tuệ nhân tạo (AI) quân sự?

VOV.VN - Tại khu vực Nam Á, khi Ấn Độ và Pakistan chạy đua để đẩy nhanh năng lực tác chiến dựa trên sự dẫn dắt của trí tuệ nhân tạo (AI), khoảng cách giữa khủng hoảng khu vực và thảm họa chiến tranh hạt nhân đang thu hẹp lại.

VOV.VN - Tại khu vực Nam Á, khi Ấn Độ và Pakistan chạy đua để đẩy nhanh năng lực tác chiến dựa trên sự dẫn dắt của trí tuệ nhân tạo (AI), khoảng cách giữa khủng hoảng khu vực và thảm họa chiến tranh hạt nhân đang thu hẹp lại.

Pháp sẽ dùng điện hạt nhân để thúc đẩy hạ tầng trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Ngày 10/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này có kế hoạch tận dụng nguồn điện hạt nhân quy mô lớn để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh nhu cầu điện cho các hệ thống tính toán công suất cao ngày càng tăng trên toàn cầu.

VOV.VN - Ngày 10/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này có kế hoạch tận dụng nguồn điện hạt nhân quy mô lớn để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh nhu cầu điện cho các hệ thống tính toán công suất cao ngày càng tăng trên toàn cầu.

Chuyên gia Australia cảnh báo trí tuệ nhân tạo làm teo não bộ của trẻ em

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của đời sống. Tuy vậy, các chuyên gia Australia cảnh báo nếu trẻ em lạm dụng AI mà không tự suy nghĩ thì có nguy cơ bị teo não bộ.

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của đời sống. Tuy vậy, các chuyên gia Australia cảnh báo nếu trẻ em lạm dụng AI mà không tự suy nghĩ thì có nguy cơ bị teo não bộ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ