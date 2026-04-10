中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc đưa trí tuệ nhân tạo vào nội dung thi và cấp chứng chỉ giáo viên

Thứ Sáu, 19:37, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa công bố một kế hoạch hành động liên bộ, trong đó lần đầu tiên đưa nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI) vào kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ giáo viên trên toàn quốc.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục Trung Quốc trong buổi họp báo diễn ra ngày 10/4, Kế hoạch hành động “Giáo dục + AI” được xây dựng nhằm thúc đẩy đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực về công nghệ trí tuệ nhân tạo, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho môi trường giáo dục hiện đại. Kế hoạch này là sự phối hợp của 5 cơ quan gồm Bộ Giáo dục, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, cùng Cục Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc.

Biêu tượng trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: IBP.

Theo kế hoạch, AI sẽ được ứng dụng trong toàn bộ quá trình dạy học, từ trước giờ lên lớp, trong giờ học đến sau giờ học. Trung Quốc đặt mục tiêu tăng cường sử dụng các hệ thống giảng dạy thông minh để giảm áp lực công việc cho giáo viên, đồng thời nâng cao hiệu quả giảng dạy.

AI cũng sẽ hỗ trợ giáo viên trong quản lý bài tập, chấm bài, giải đáp thắc mắc và tổ chức phụ đạo cho học sinh. Bên cạnh đó, công nghệ thông minh sẽ được sử dụng để phân tích hành vi giảng dạy trên lớp, qua đó hỗ trợ giáo viên cải thiện chất lượng dạy học.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng yêu cầu đẩy nhanh phổ cập giáo dục AI ở bậc tiểu học và trung học. Trung Quốc yêu cầu triển khai đầy đủ các khóa học liên quan, đồng thời từng bước đưa giáo dục AI vào hệ thống chương trình học ở các địa phương.

Bộ Giáo dục Trung Quốc sẽ hướng dẫn xây dựng chương trình giáo dục AI phù hợp với từng cấp học, trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung giảng dạy và thời lượng học tập. Ngoài ra, giáo dục AI được khuyến khích lồng ghép theo hướng liên môn, kết hợp với các hoạt động sau giờ học, trải nghiệm thực tế và nghiên cứu.

Đối với đội ngũ giáo viên, kế hoạch nêu rõ yêu cầu về năng lực AI cần có, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo theo từng nhóm đối tượng và vị trí công tác. Trung Quốc cũng hướng tới xây dựng hệ thống đánh giá năng lực AI theo bối cảnh, phát triển các công cụ đánh giá thông minh theo từng cấp độ.

Các địa phương và trường học được khuyến khích tổ chức đánh giá năng lực AI trên diện rộng đối với giáo viên, từ đó có giải pháp bồi dưỡng phù hợp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.

Đáng chú ý, AI sẽ chính thức được đưa vào nội dung thi và cấp chứng nhận tư cách giáo viên. Cùng với đó, trong hệ thống giải thưởng thành tựu giảng dạy cấp quốc gia và cấp tỉnh, Trung Quốc sẽ bổ sung hạng mục về giáo dục thông minh nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc trí tuệ nhân tạo chứng chỉ giáo viên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pháp sẽ dùng điện hạt nhân để thúc đẩy hạ tầng trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Ngày 10/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này có kế hoạch tận dụng nguồn điện hạt nhân quy mô lớn để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh nhu cầu điện cho các hệ thống tính toán công suất cao ngày càng tăng trên toàn cầu.

Chuyên gia Australia cảnh báo trí tuệ nhân tạo làm teo não bộ của trẻ em

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của đời sống. Tuy vậy, các chuyên gia Australia cảnh báo nếu trẻ em lạm dụng AI mà không tự suy nghĩ thì có nguy cơ bị teo não bộ.

Bước tiến trí tuệ nhân tạo và thách thức về kiểm soát rủi ro AI

VOV.VN - Tuyên bố chung của thượng đỉnh trí tuệ nhân tạo nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh trong các hệ thống AI, khuyến khích các cơ chế tự nguyện hoặc do doanh nghiệp dẫn dắt.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ