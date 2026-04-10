Trung Quốc đưa trí tuệ nhân tạo vào nội dung thi và cấp chứng chỉ giáo viên

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục Trung Quốc trong buổi họp báo diễn ra ngày 10/4, Kế hoạch hành động “Giáo dục + AI” được xây dựng nhằm thúc đẩy đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực về công nghệ trí tuệ nhân tạo, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho môi trường giáo dục hiện đại. Kế hoạch này là sự phối hợp của 5 cơ quan gồm Bộ Giáo dục, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, cùng Cục Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc.

Theo kế hoạch, AI sẽ được ứng dụng trong toàn bộ quá trình dạy học, từ trước giờ lên lớp, trong giờ học đến sau giờ học. Trung Quốc đặt mục tiêu tăng cường sử dụng các hệ thống giảng dạy thông minh để giảm áp lực công việc cho giáo viên, đồng thời nâng cao hiệu quả giảng dạy.

AI cũng sẽ hỗ trợ giáo viên trong quản lý bài tập, chấm bài, giải đáp thắc mắc và tổ chức phụ đạo cho học sinh. Bên cạnh đó, công nghệ thông minh sẽ được sử dụng để phân tích hành vi giảng dạy trên lớp, qua đó hỗ trợ giáo viên cải thiện chất lượng dạy học.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng yêu cầu đẩy nhanh phổ cập giáo dục AI ở bậc tiểu học và trung học. Trung Quốc yêu cầu triển khai đầy đủ các khóa học liên quan, đồng thời từng bước đưa giáo dục AI vào hệ thống chương trình học ở các địa phương.

Bộ Giáo dục Trung Quốc sẽ hướng dẫn xây dựng chương trình giáo dục AI phù hợp với từng cấp học, trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung giảng dạy và thời lượng học tập. Ngoài ra, giáo dục AI được khuyến khích lồng ghép theo hướng liên môn, kết hợp với các hoạt động sau giờ học, trải nghiệm thực tế và nghiên cứu.

Đối với đội ngũ giáo viên, kế hoạch nêu rõ yêu cầu về năng lực AI cần có, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo theo từng nhóm đối tượng và vị trí công tác. Trung Quốc cũng hướng tới xây dựng hệ thống đánh giá năng lực AI theo bối cảnh, phát triển các công cụ đánh giá thông minh theo từng cấp độ.

Các địa phương và trường học được khuyến khích tổ chức đánh giá năng lực AI trên diện rộng đối với giáo viên, từ đó có giải pháp bồi dưỡng phù hợp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.

Đáng chú ý, AI sẽ chính thức được đưa vào nội dung thi và cấp chứng nhận tư cách giáo viên. Cùng với đó, trong hệ thống giải thưởng thành tựu giảng dạy cấp quốc gia và cấp tỉnh, Trung Quốc sẽ bổ sung hạng mục về giáo dục thông minh nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này.