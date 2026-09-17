English
/ CUỘC SỐNG ĐÓ ĐÂY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ tách thành công cặp song sinh người Ethiopia dính liền đầu

Thứ Năm, 13:35, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các bác sĩ tại thành phố St. Louis, bang Missouri, Mỹ, vừa thông báo tách thành công cặp bé gái song sinh người Ethiopia, vốn chào đời với phần đầu dính liền nhau. Ca phẫu thuật cuối cùng kéo dài cả ngày, sau một loạt ca can thiệp phức tạp khác được thực hiện trong suốt nhiều tháng trước đó.

 

Bác sĩ Andrew White, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Cardinal Glennon (Mỹ) cho biết: “Chúng tôi tự hào thông báo đã phẫu thuật tách thành công hai bé gái song sinh dính liền phần đầu, quay về hai hướng đối diện. Trong nhiều tháng qua, ê-kíp đã thực hiện một loạt 6 ca phẫu thuật thần kinh, tạo hình và tái tạo phức tạp, kết thúc bằng ca phẫu thuật tách hoàn toàn kéo dài gần 24 giờ”.

my tach thanh cong cap song sinh nguoi ethiopia dinh lien dau hinh anh 1
Hai bé gái Hiyab và Wuhbto. Ảnh: Bauman.

Hai bé Hiyab và Wuhbto, được chẩn đoán là cặp song sinh dính liền hộp sọ, đã trải qua 6 cuộc phẫu thuật lớn trong nhiều tháng trước. Ca tách cuối cùng là vào tháng 2 năm nay Theo các bác sĩ, một trong những thách thức lớn nhất là hệ thống mạch máu, đặc biệt là mạng lưới tĩnh mạch lớn mà hai bé dùng chung và chạy quanh hộp sọ.

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Joanna Kemp cho biết: “Phần lớn những gì hai bé dùng chung là một mạng lưới tĩnh mạch kết nối rất lớn, trải rộng quanh hộp sọ. Để có thể tách hai bé thành công, chúng tôi phải phân chia các tĩnh mạch, dành một số cho bé này và số khác cho bé kia”.

Việc phân chia hệ thống mạch máu có thể làm thay đổi dòng máu, khiến hai bé đối mặt với nguy cơ đột quỵ và những biến đổi sinh lý khác. Các bác sĩ cho biết, sau một trong những ca phẫu thuật tách mạch máu đầu tiên, hai bé từng gặp tình trạng mất cân bằng dòng máu giữa hai cơ thể, buộc ê-kíp phải điều chỉnh kế hoạch điều trị.

Theo bác sĩ Joanna Kemp, tổng cộng 4 ca phẫu thuật được tiến hành theo từng giai đoạn nhằm tách hệ thống mạch máu, tạo thời gian để các mạch máu mới hình thành và giúp mỗi bé có thể dẫn lưu máu về tim của mình một cách độc lập, trước khi sẵn sàng cho ca tách cuối cùng.

Cặp song sinh được đưa từ Mekelle, Ethiopia, sang Mỹ điều trị vào năm ngoái (2025) với sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em. Hai bé đến St. Louis ngày 10/3 năm ngoái.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ cũng phải giải quyết vấn đề tái tạo hộp sọ sau khi tách hai bé. Bác sĩ phẫu thuật tạo hình nhi khoa Kevin Chen cho biết, để tiếp cận não, các bác sĩ phải mở qua phần xương hộp sọ. Những phần xương được lấy ra trong các ca phẫu thuật trước đó đều được bảo quản để sử dụng cho quá trình tái tạo sau này.

“Chúng tôi đã sử dụng phần lớn số xương này trong ca phẫu thuật gần đây nhất cho bé Wuhbto. Bé Hiyab sẽ được tái tạo hộp sọ theo một phương pháp khác. Tuy nhiên, vì phần xương được chia thành nhiều mảnh, việc tái tạo hộp sọ là một thách thức rất lớn, về cơ bản giống như ghép các mảnh ghép hình và khớp chúng với nhau theo cách phù hợp nhất”, bác sĩ Kevin Chen nói.

Sau những thao tác phức tạp đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ, nhằm bảo đảm các đường truyền dịch và ống nội khí quản được duy trì, hai ê-kíp phẫu thuật tiếp tục đóng vết mổ cho từng bé. Toàn bộ quá trình thực hiện kéo dài khoảng 24-25 giờ đồng hồ.

Sau phẫu thuật, hai bé tiếp tục được theo dõi và phục hồi chức năng tại Bệnh viện Nhi Ranken Jordan Pediatric Bridge. Các hình ảnh do bệnh viện công bố cho thấy Hiyab và Wuhbto đội mũ bảo vệ, chơi đồ chơi và tái khám cùng các bác sĩ. Bác sĩ Kevin Chen cho biết quá trình phục hồi chức năng của hai bé vẫn đang diễn ra, song ê-kíp y tế hài lòng với những tiến triển hiện nay. Việc Bệnh viện Nhi Cardinal Glennon công bố thông tin nhiều tháng sau ca phẫu thuật tách được cho là nhằm chờ đến khi hai bé đạt những mốc sức khỏe cần thiết để bước vào giai đoạn phục hồi chức năng.

ava_2.jpg

Lồng ấp - giữ sự sống cho trẻ sinh non

VOV.VN - Trẻ sinh non và nhẹ cân có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, dễ bị vi khuẩn tấn công ngay từ những ngày đầu đời. Vì vậy, nuôi dưỡng trẻ trong lồng ấp tuân thủ quy trình y khoa chặt chẽ, nghiêm ngặt, là giải pháp then chốt nhằm nâng cao tỷ lệ sống cho trẻ sơ sinh nguy cơ cao.

Phương Anh/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Australia: Tách rời thành công 2 bé gái dính nhau ở đầu
Australia: Tách rời thành công 2 bé gái dính nhau ở đầu

Hai chị em Trishna và Krishna, sẽ tròn 3 tuổi vào tháng 12 tới, bị dính hộp sọ, các mạch máu và mô não.

Australia: Tách rời thành công 2 bé gái dính nhau ở đầu

Australia: Tách rời thành công 2 bé gái dính nhau ở đầu

Hai chị em Trishna và Krishna, sẽ tròn 3 tuổi vào tháng 12 tới, bị dính hộp sọ, các mạch máu và mô não.

Tách thành công cặp song sinh dính liền thành bụng ở Siberia
Tách thành công cặp song sinh dính liền thành bụng ở Siberia

(VOV) -Bác sĩ Yulia Miller nói: “Ca phẫu thuật rất thành công. Hai đứa trẻ đã hồi phục và đang ở với mẹ của chúng”.

Tách thành công cặp song sinh dính liền thành bụng ở Siberia

Tách thành công cặp song sinh dính liền thành bụng ở Siberia

(VOV) -Bác sĩ Yulia Miller nói: “Ca phẫu thuật rất thành công. Hai đứa trẻ đã hồi phục và đang ở với mẹ của chúng”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ