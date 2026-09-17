Mỹ tách thành công cặp song sinh người Ethiopia dính liền đầu

Bác sĩ Andrew White, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Cardinal Glennon (Mỹ) cho biết: “Chúng tôi tự hào thông báo đã phẫu thuật tách thành công hai bé gái song sinh dính liền phần đầu, quay về hai hướng đối diện. Trong nhiều tháng qua, ê-kíp đã thực hiện một loạt 6 ca phẫu thuật thần kinh, tạo hình và tái tạo phức tạp, kết thúc bằng ca phẫu thuật tách hoàn toàn kéo dài gần 24 giờ”.

Hai bé gái Hiyab và Wuhbto. Ảnh: Bauman.

Hai bé Hiyab và Wuhbto, được chẩn đoán là cặp song sinh dính liền hộp sọ, đã trải qua 6 cuộc phẫu thuật lớn trong nhiều tháng trước. Ca tách cuối cùng là vào tháng 2 năm nay Theo các bác sĩ, một trong những thách thức lớn nhất là hệ thống mạch máu, đặc biệt là mạng lưới tĩnh mạch lớn mà hai bé dùng chung và chạy quanh hộp sọ.

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Joanna Kemp cho biết: “Phần lớn những gì hai bé dùng chung là một mạng lưới tĩnh mạch kết nối rất lớn, trải rộng quanh hộp sọ. Để có thể tách hai bé thành công, chúng tôi phải phân chia các tĩnh mạch, dành một số cho bé này và số khác cho bé kia”.

Việc phân chia hệ thống mạch máu có thể làm thay đổi dòng máu, khiến hai bé đối mặt với nguy cơ đột quỵ và những biến đổi sinh lý khác. Các bác sĩ cho biết, sau một trong những ca phẫu thuật tách mạch máu đầu tiên, hai bé từng gặp tình trạng mất cân bằng dòng máu giữa hai cơ thể, buộc ê-kíp phải điều chỉnh kế hoạch điều trị.

Theo bác sĩ Joanna Kemp, tổng cộng 4 ca phẫu thuật được tiến hành theo từng giai đoạn nhằm tách hệ thống mạch máu, tạo thời gian để các mạch máu mới hình thành và giúp mỗi bé có thể dẫn lưu máu về tim của mình một cách độc lập, trước khi sẵn sàng cho ca tách cuối cùng.

Cặp song sinh được đưa từ Mekelle, Ethiopia, sang Mỹ điều trị vào năm ngoái (2025) với sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em. Hai bé đến St. Louis ngày 10/3 năm ngoái.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ cũng phải giải quyết vấn đề tái tạo hộp sọ sau khi tách hai bé. Bác sĩ phẫu thuật tạo hình nhi khoa Kevin Chen cho biết, để tiếp cận não, các bác sĩ phải mở qua phần xương hộp sọ. Những phần xương được lấy ra trong các ca phẫu thuật trước đó đều được bảo quản để sử dụng cho quá trình tái tạo sau này.

“Chúng tôi đã sử dụng phần lớn số xương này trong ca phẫu thuật gần đây nhất cho bé Wuhbto. Bé Hiyab sẽ được tái tạo hộp sọ theo một phương pháp khác. Tuy nhiên, vì phần xương được chia thành nhiều mảnh, việc tái tạo hộp sọ là một thách thức rất lớn, về cơ bản giống như ghép các mảnh ghép hình và khớp chúng với nhau theo cách phù hợp nhất”, bác sĩ Kevin Chen nói.

Sau những thao tác phức tạp đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ, nhằm bảo đảm các đường truyền dịch và ống nội khí quản được duy trì, hai ê-kíp phẫu thuật tiếp tục đóng vết mổ cho từng bé. Toàn bộ quá trình thực hiện kéo dài khoảng 24-25 giờ đồng hồ.

Sau phẫu thuật, hai bé tiếp tục được theo dõi và phục hồi chức năng tại Bệnh viện Nhi Ranken Jordan Pediatric Bridge. Các hình ảnh do bệnh viện công bố cho thấy Hiyab và Wuhbto đội mũ bảo vệ, chơi đồ chơi và tái khám cùng các bác sĩ. Bác sĩ Kevin Chen cho biết quá trình phục hồi chức năng của hai bé vẫn đang diễn ra, song ê-kíp y tế hài lòng với những tiến triển hiện nay. Việc Bệnh viện Nhi Cardinal Glennon công bố thông tin nhiều tháng sau ca phẫu thuật tách được cho là nhằm chờ đến khi hai bé đạt những mốc sức khỏe cần thiết để bước vào giai đoạn phục hồi chức năng.