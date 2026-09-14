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Hàn Quốc dự định cung cấp thiết bị y tế cho Triều Tiên

Thứ Hai, 16:49, 14/09/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh Triều Tiên vẫn tỏ ra không mặn mà với chính sách hòa giải của Tổng thống Lee Jae Myung, Hàn Quốc lại có thêm một động thái mới.

Theo các tài liệu do Bộ Thống nhất Hàn Quốc đệ trình lên các nghị sỹ thuộc Ủy ban đối ngoại và thống nhất Quốc hội, trong khuôn khổ "gói hợp tác chăm sóc sức khỏe", Chính phủ nước này sẽ thúc đẩy việc cung cấp thiết bị y tế để hỗ trợ hiện đại hóa các bệnh viện địa phương của Triều Tiên.

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Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Jiji Press

Cụ thể, Hàn Quốc dự định cung cấp 166 loại thiết bị y tế cho một bệnh viện ở Kangdong - Bình Nhưỡng, được xây dựng theo yêu cầu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Các loại thiết bị được cung cấp là những máy móc chuyên dụng phục vụ cho các khâu thăm khám, phẫu thuật và điều trị.

Để triển khai dự án nêu trên, Chính phủ Hàn Quốc đã giải quyết được các vấn đề về "trừng phạt Triều Tiên" và "cấm tài trợ" - những khúc mắc gây khó khăn cho việc cung cấp viện trợ theo Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua vào tháng 12/2017, với quy định cấm cung cấp, bán và chuyển giao trực tiếp hoặc gián tiếp tất cả các loại máy móc công nghiệp cho Triều Tiên.

Về vấn đề này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đã nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an về việc miễn trừ đối với viện trợ nhân đạo và đã báo cáo điều này lên Ủy ban đối ngoại và thống nhất Quốc hội từ tháng trước. Về vấn đề kinh phí, Chính phủ Hàn Quốc sẽ sử dụng ngân sách hỗ trợ hợp tác dân sự của quỹ hợp tác liên Triều.

Thông tin với báo chí, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết đây là cách tiếp cận "Sẵn sàng triển khai", nhằm giải quyết trước các vấn đề về trừng phạt để viện trợ có thể được thực hiện ngay lập tức nếu Triều Tiên bày tỏ ý định tiếp nhận. Quan chức này nói thêm: "Chúng tôi đang chuẩn bị để bắt đầu dự án ngay khi đối thoại tiến triển".

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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