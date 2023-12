Người Ấn Độ rộn ràng chờ đón Giáng sinh

Ấn Độ vẫn được coi là đất nước của niềm vui bởi rất nhiều lễ hội và ngày quan trọng của các tôn giáo được tổ chức quanh năm tại đất nước này. Dịp lễ Giáng sinh của Thiên chúa giáo là một trong số đó. Dù đa phần người dân Ấn Độ theo Hindu giáo, nhưng họ vẫn chào đón ngày Giáng sinh một cách rộng rãi.

Giáng sinh và tiếp theo là Năm mới được coi là thời điểm để người Ấn Độ nghỉ ngơi, mua sắm. Các khu chợ và trung tâm thương mại ở nhiều nơi ở Ấn Độ đã được trang hoàng từ trước ngày Giáng sinh gần 1 tuần. Người dân đi mua sắm đổ xô tới các địa điểm công cộng, hòa mình vào không khí lễ hội Giáng sinh và Năm mới.

Tại một trung tâm mua sắm ở thủ phủ công nghệ của Ấn Độ, thành phố Bengaluru, bang miền Nam Karnataka, người ta đã lắp đặt một cây thông Giáng sinh cao hàng chục mét thu hút người dân và du khách tới để chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Nhà thờ Thiên chúa giáo Toàn Thánh tại thành phố Prayagraj bang Uttar Pradesh, Ấn Độ rực rỡ trong ánh đèn trang trí trước đêm Giáng sinh. Ảnh: ANI

Aahana, một người dân địa phương nói: “Cây thông Noel này quá đẹp và tuyệt vời. Bầu không khí thật thư giãn. Nếu chúng ta muốn tận hưởng, thư giãn, chúng ta có thể tới đây và ngắm nhìn, chụp ảnh cùng cây thông với gia đình. Thật tuyệt vời”.

Đồ trang trí Giáng sinh được đặt trên đường phố tại thủ phủ tài chính Mumbai, bang Maharashtra. Ảnh: ANI

Trong khi đó, các khu chợ ở thành phố Guwahati, bang Đông Bắc Assam tràn ngập nhiều loại mặt hàng trang trí Giáng sinh. Cộng đồng theo đạo Thiên chúa tại khu vực này chiếm đa số nên Giáng sinh được coi là ngày lễ lớn tại đây. Người dân Guwahati tới chợ để mua cây thông, các ngôi sao, chuông, quả bóng, đèn Giáng sinh và dây kim tuyến cùng các mặt hàng khác để về trưng bày tại nhà.

Học sinh trường Nghệ thuật Gurukul tại Mumbai tổ chức thi vẽ tranh về chủ đề ông già Noel trong ngày 23/12 để chào đón Giáng sinh. Ảnh: ANI

Harajyoti Kalita, một người bán đồ trang trí Giáng sinh tại Guwahati nói: “Năm nay có rất nhiều mặt hàng Giáng sinh mới được giới thiệu. Chúng tôi còn rất nhiều nữa. Chúng tôi là chỗ bán buôn và năm nay bán được khá nhiều đồ”.

Người dân thành phố Amritsar, bang miền Tây Bắc Punjab mua mặt nạ ông già Noel và đồ trang trí Giáng sinh cho gia đình. Ảnh: ANI

Giáng sinh cũng là dịp để người ta quan tâm tới những đối tượng chịu thiệt thòi trong xã hội. Bệnh viện Nhi Bai Jerbai Wadia tại thành phố Mumbai trong dịp này có tổ chức đón Giáng sinh cho các bệnh nhi đang nằm viện. Trẻ em được xem vũ công nhảy, được tặng quà Giáng sinh.

Một người trong trang phục ông già Noel giao lưu, trao quà cho trẻ em tại bệnh viện Nhi Bai Jerbai Wadia ở Mumbai ngày 23/12. Ảnh: ANI

Các hoạt động chào đón Giáng sinh dự kiến sẽ diễn ra trong tối này 24/12 và cả ngày mai trên khắp Ấn Độ. Tại thủ đô New Delhi, cảnh sát thành phố đã phải lên cả phương án phân luồng giao thông và cấm đường xung quanh các nhà thờ Thiên chúa giáo trong thành phố. Các địa điểm này sẽ được tăng cường an ninh để giúp người dân đón Giáng sinh trong an toàn, trật tự.