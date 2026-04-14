Người dân Campuchia tưng bừng đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2026

Trong ba ngày tết (từ 14 đến 16/4), người dân Campuchia có truyền thống đoàn tụ gia đình, đi chùa làm lễ, tham gia các hoạt động văn hóa và du xuân tại các điểm thăm quan nổi tiếng.

Khác với mọi năm, không khí đón Tết tại thủ đô Phnom Penh năm nay đặc biệt sôi động với sự kiện "Nokor Sankranta". Thay vì chỉ diễn ra trong 3 ngày, lễ hội năm nay sẽ kéo dài từ 14 - 19/4 nhằm kích cầu kinh tế và thu hút khách du lịch.

Quang cảnh đón chào năm mới

Ông Sok Soana, Trưởng ban tổ chức, cho biết sự kiện năm nay được thiết kế với không gian mở tại nhiều địa điểm: Khu vực Wat Phnom: Tập trung các nghi lễ tôn giáo trọng thể như đón Thiên thần năm mới, đắp núi cát và rước tượng Phật từ chùa Unnalom về Wat Phnom. Khu phố chợ đêm: Trưng bày, triển lãm sản phẩm địa phương và mô phỏng các làng nghề văn hóa truyền thống. Phố đi bộ: Không gian dành cho ẩm thực, các điệu múa dân gian và trò chơi truyền thống như Leak Kanseng, Chol Chhoung, Bos Angkunh...

Tiết mục múa truyền thống mừng năm mới

Đặc biệt, cuộc diễu hành quy mô hoành tráng với hơn 1.500 người tham gia do Liên đoàn Thanh niên Campuchia phối hợp với chính quyền Thủ đô thực hiện để tôn vinh bản sắc dân tộc.