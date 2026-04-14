Người dân Campuchia tưng bừng đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2026

Thứ Ba, 17:05, 14/04/2026
VOV.VN - Sáng nay (14/4), hàng triệu người dân Campuchia chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết cổ truyền Khmer Chol Chnam Thmay. Không khí lễ hội rộn ràng bao trùm từ thành thị đến nông thôn, đặc biệt là sự kiện Nokor Sankranta lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn tại thủ đô Phnom Penh.

Trong ba ngày tết (từ 14 đến 16/4), người dân Campuchia có truyền thống đoàn tụ gia đình, đi chùa làm lễ, tham gia các hoạt động văn hóa và du xuân tại các điểm thăm quan nổi tiếng.

Khác với mọi năm, không khí đón Tết tại thủ đô Phnom Penh năm nay đặc biệt sôi động với sự kiện "Nokor Sankranta". Thay vì chỉ diễn ra trong 3 ngày, lễ hội năm nay sẽ kéo dài từ 14 - 19/4 nhằm kích cầu kinh tế và thu hút khách du lịch.

nguoi dan campuchia tung bung don tet co truyen chol chnam thmay 2026 hinh anh 1
Quang cảnh đón chào năm mới 

Ông Sok Soana, Trưởng ban tổ chức, cho biết sự kiện năm nay được thiết kế với không gian mở tại nhiều địa điểm: Khu vực Wat Phnom: Tập trung các nghi lễ tôn giáo trọng thể như đón Thiên thần năm mới, đắp núi cát và rước tượng Phật từ chùa Unnalom về Wat Phnom. Khu phố chợ đêm: Trưng bày, triển lãm sản phẩm địa phương và mô phỏng các làng nghề văn hóa truyền thống. Phố đi bộ: Không gian dành cho ẩm thực, các điệu múa dân gian và trò chơi truyền thống như Leak Kanseng, Chol Chhoung, Bos Angkunh...

nguoi dan campuchia tung bung don tet co truyen chol chnam thmay 2026 hinh anh 2
Tiết mục múa truyền thống mừng năm mới

Đặc biệt, cuộc diễu hành quy mô hoành tráng với hơn 1.500 người tham gia do Liên đoàn Thanh niên Campuchia phối hợp với chính quyền Thủ đô thực hiện để tôn vinh bản sắc dân tộc.

hoa_1.jpg

Giao lưu văn hoá Việt Nam - Lào - Campuchia

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền của 2 nước bạn Lào và Campuchia, hôm nay (9/4), tại thành phố Kon Tum, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam -Lào - Campuchia tỉnh Kon Tum tổ chức Ngày hội giao lưu văn hoá Việt Nam - Lào - Campuchia với chủ đề “Sắc màu văn hoá Đông Dương”.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Tag: campuchia Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2026
TP.HCM rộn ràng Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Thái Lan
VOV.VN - Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Thái Lan tại TP.HCM không chỉ tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của khu vực, mà còn trở thành nhịp cầu gắn kết cộng đồng, góp phần củng cố tình hữu nghị, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Người dân Campuchia đón Tết cổ truyền dân tộc
VOV.VN - Ngày 14/4, người dân Campuchia chính thức bước sang năm mới trong không khí náo nhiệt, an lành, phấn khởi, với những nghi thức diễn ra trong khuôn viên những ngôi chùa và các hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức trên khắp đất nước.

Rộn ràng Lễ hội Tết cổ truyền Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar
VOV.VN - Lễ hội Tết cổ truyền của nhân dân Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan diễn ra ngày 6/4 tại chùa Phổ Minh, TP.HCM do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP (HUFO) và Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP.HCM tổ chức. Đến dự có đại diện Tổng Lãnh sự quán các nước: Campuchia, Lào, Thái Lan.

