TP.HCM rộn ràng Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Thái Lan

Thứ Bảy, 20:51, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Thái Lan tại TP.HCM không chỉ tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của khu vực, mà còn trở thành nhịp cầu gắn kết cộng đồng, góp phần củng cố tình hữu nghị, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng.


Ngày 11/4, tại TP.HCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố (HUFO) phối hợp cùng Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP.HCM và Ban Phật giáo Quốc tế - Thành hội Phật giáo TP.HCM tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Thái Lan tại chùa Phổ Minh.

tp.hcm ron rang le hoi tet co truyen campuchia - lao - thai lan hinh anh 1
Các đại biểu cùng tham dự, chia sẻ niềm vui năm mới của các nước: Lào, Capuchia và Thái Lan

Đây là hoạt động thường niên nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa nhân dân TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung với các nước bạn bè trong khu vực.

tp.hcm ron rang le hoi tet co truyen campuchia - lao - thai lan hinh anh 2
Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

Phát biểu tại chương trình, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch HUFO nhấn mạnh, Việt Nam, Campuchia, Lào và Thái Lan là những quốc gia láng giềng gần gũi, cùng sinh hoạt trong cộng đồng ASEAN, có truyền thống đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Các quốc gia đã và đang cùng nhau chia sẻ khó khăn, hợp tác phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

tp.hcm ron rang le hoi tet co truyen campuchia - lao - thai lan hinh anh 3
Hòa thượng Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban trị sự Thành Hội, Trưởng Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM chủ trì phần nghi lễ

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia, Bunpimay của Lào và Songkran của Thái Lan, Ban Tổ chức gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến nhân dân ba nước, mong muốn mỗi quốc gia ngày càng phát triển, phồn vinh, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Thông qua việc tái hiện các phong tục, nghi lễ truyền thống đặc sắc trong dịp năm mới, lễ hội không chỉ mang đến không gian văn hóa đậm đà bản sắc mà còn tạo cơ hội để người dân, sinh viên quốc tế và cộng đồng các nước đang sinh sống, học tập tại TP.HCM giao lưu, kết nối, thắt chặt tình hữu nghị.

tp.hcm ron rang le hoi tet co truyen campuchia - lao - thai lan hinh anh 4
Ông Phonesey Bounmisay, Tổng lãnh sự Lào tại TP.HCM

Ông Phonesey Bounmisay, Tổng Lãnh sự Lào tại TP.HCM bày tỏ niềm vui khi tham dự sự kiện ý nghĩa này. Ông cho biết, vào trung tuần tháng 4 hằng năm là dịp Tết cổ truyền của các quốc gia: Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan; riêng tại Lào, Tết Bunpimay năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15/4. Theo ông, TP.HCM đã trở thành “ngôi nhà thứ hai”, nơi cộng đồng người Lào luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia và có thể cùng nhau đón năm mới trong không khí ấm áp, thân tình.

tp.hcm ron rang le hoi tet co truyen campuchia - lao - thai lan hinh anh 5
Nghi lễ truyền thống được tiến hành trang trọng, mang đậm bản sắc văn hóa các quốc gia Đông Nam Á

Tham dự lễ hội còn có đông đảo sinh viên Lào, Campuchia, Thái Lan đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn Thành phố. Không khí vui tươi, gần gũi của chương trình đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Long Pinita, sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hào hứng chia sẻ: "Em cảm thấy rất ấm áp vì Việt Nam tổ chức Tết của tụi em. Đối với em, TP.HCM rất đẹp, hiện đại. Ở trường, thầy cô hay giúp đỡ, quan tâm tụi em. Các bạn Việt Nam cũng rất dễ thương. Em thấy Campuchia với Việt Nam rất gần gũi nhau, giống như anh em với nhau. Em mong muốn Việt Nam và Campuchia sẽ ngày càng đoàn kết, cùng nhau phát triển".

tp.hcm ron rang le hoi tet co truyen campuchia - lao - thai lan hinh anh 6
Dịp này, đại diện một doanh nghiệp đã trao 40 suất học bổng cho sinh viên Lào, Campuchia

 

tet_1.jpg

Rộn ràng Lễ hội Tết cổ truyền Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar

VOV.VN - Lễ hội Tết cổ truyền của nhân dân Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan diễn ra ngày 6/4 tại chùa Phổ Minh, TP.HCM do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP (HUFO) và Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP.HCM tổ chức. Đến dự có đại diện Tổng Lãnh sự quán các nước: Campuchia, Lào, Thái Lan.

Ngọc Xuân - CTV Ngọc Yến/VOV-TP.HCM
Tag: tết chol chnam thmay bunpimay songkran tphcm giao lưu văn hóa asean lễ hội campuchia lào thái lan việt nam tăng cường hữu nghị
Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào

VOV.VN - Chiều tối 10/4, tại Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào ở Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố phối hợp với Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào.

Kết nối Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan thành tuyến du lịch bền vững

VOV.VN - "Tripchaining" là hình thức du lịch kết hợp nhiều điểm đến trong cùng một hành trình, có thể giúp du khách tiết kiệm chi phí, thời gian và số lượt di chuyển. Theo chuyên gia du lịch, các điểm đến Việt Nam, Campuchia, Lào và Thái Lan có thể kết nối tạo thành tuyến du lịch lý tưởng cho loại hình này.

Đưa quan hệ hữu nghị, láng giềng Việt Nam, Lào, Campuchia lên tầm cao mới

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm.

