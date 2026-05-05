中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhật Bản phát hiện khí quyển ở thiên thể bên ngoài sao Diêm vương

Thứ Ba, 10:13, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giới khoa học Nhật Bản vừa công bố một kết quả nghiên cứu - quan trắc làm đảo ngược những hiểu biết của con người về Thái Dương hệ, gây chấn động giới thiên văn học thế giới.

Một nhóm các nhà khoa học thuộc Đài thiên văn quốc gia Nhật Bản khẳng định đã quan trắc từ Trái đất và xác định được một tiểu thiên thể ở khu vực xung quanh bên ngoài của sao Diêm Vương có bầu khí quyển và đây là thiên thể xa nhất của Hệ Mặt trời.

nhat ban phat hien khi quyen o thien the ben ngoai sao diem vuong hinh anh 1
Thiên thể 2002XV93. Ảnh: Đài thiên văn quốc gia Nhật Bản

Nhận định này được đưa ra sau quá trình quan sát một thiên thể có đường kính khoảng 500km, được đặt tên là “2002XV93”, ở khá gần sao Diêm Vương, cách Mặt Trời khoảng 5,7 tỷ km. Dự án quan trắc này được bắt đầu từ tháng 1/2024 và được tiến hành đồng loạt tại 3 đài thiên văn nằm trong lãnh thổ Nhật Bản.

Theo các nhà thiên văn học Nhật Bản, đây là phát hiện mang tính đột phá, bởi vì theo những hiểu biết từ trước đến nay của con người, chỉ có những hành tinh và hành tinh lùn (dwarf planet) có đủ trọng lực mới được bao quanh bởi một bầu khí quyển và đây là lần đầu tiên phát hiện ra hiện tượng này ở một thiên thể bên cạnh sao Diêm Vương.

Ông Arimatsu Ko – chuyên gia thuộc Đài thiên văn quốc gia Nhật Bản cho biết: “Phát hiện lần này làm đảo lộn toàn bộ những hiểu biết từ trước đến nay về những thiên thể ở bên rìa Hệ Mặt Trời. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan trắc để làm rõ nguồn gốc bầu khí quyển của thiên thể này”.

Ông Arimatsu cũng tiết lộ, trong quá trình tìm hiểu về ảnh hưởng đến ánh sáng của các ngôi sao khi bị thiên thể này chạy cắt ngang qua, các nhà khoa học đã phát hiện không có hiện tượng khúc xạ ánh sáng do khí quyển của 2002XV93 gây ra. Phát hiện này cũng dẫn đến những thay đổi trong lý giải từ trước đến nay về cách mà con người nhìn thấy các vì sao trong vũ trụ.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Nhật Bản phát hiện khí quyển thiên thể sao Diêm vương khám phá vũ trụ hệ Mặt trời thiên văn học
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản ủ thành công men rượu Sake trên không gian vũ trụ
Nhật Bản ủ thành công men rượu Sake trên không gian vũ trụ

VOV.VN - Một doanh nghiệp sản xuất rượu của Nhật Bản cho biết đã tiến hành thử nghiệm và thành công trong việc chế tạo men rượu gạo trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Nhật Bản ủ thành công men rượu Sake trên không gian vũ trụ

Nhật Bản ủ thành công men rượu Sake trên không gian vũ trụ

VOV.VN - Một doanh nghiệp sản xuất rượu của Nhật Bản cho biết đã tiến hành thử nghiệm và thành công trong việc chế tạo men rượu gạo trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tàu vũ trụ chở hàng thế hệ mới của Trung Quốc sẽ bay lần đầu vào năm 2026
Tàu vũ trụ chở hàng thế hệ mới của Trung Quốc sẽ bay lần đầu vào năm 2026

VOV.VN - Trung Quốc cho biết, “Khinh Châu” (Qingzhou) - tàu vũ trụ chở hàng thế hệ mới của Trung Quốc đã đạt được những đột phá trong nhiều công nghệ then chốt và dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm tới.

Tàu vũ trụ chở hàng thế hệ mới của Trung Quốc sẽ bay lần đầu vào năm 2026

Tàu vũ trụ chở hàng thế hệ mới của Trung Quốc sẽ bay lần đầu vào năm 2026

VOV.VN - Trung Quốc cho biết, “Khinh Châu” (Qingzhou) - tàu vũ trụ chở hàng thế hệ mới của Trung Quốc đã đạt được những đột phá trong nhiều công nghệ then chốt và dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm tới.

Trung Quốc công bố nhóm du khách bay vào vũ trụ đầu tiên
Trung Quốc công bố nhóm du khách bay vào vũ trụ đầu tiên

VOV.VN - Tàu vũ trụ có người lái thương mại đầu tiên của Trung Quốc dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2028. Một nhà khoa học năm nay đã 85 tuổi và nam diễn viên Hoàng Cảnh Du nằm trong danh sách những du khách Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ.

Trung Quốc công bố nhóm du khách bay vào vũ trụ đầu tiên

Trung Quốc công bố nhóm du khách bay vào vũ trụ đầu tiên

VOV.VN - Tàu vũ trụ có người lái thương mại đầu tiên của Trung Quốc dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2028. Một nhà khoa học năm nay đã 85 tuổi và nam diễn viên Hoàng Cảnh Du nằm trong danh sách những du khách Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ