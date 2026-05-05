Nhật Bản phát hiện khí quyển ở thiên thể bên ngoài sao Diêm vương

Một nhóm các nhà khoa học thuộc Đài thiên văn quốc gia Nhật Bản khẳng định đã quan trắc từ Trái đất và xác định được một tiểu thiên thể ở khu vực xung quanh bên ngoài của sao Diêm Vương có bầu khí quyển và đây là thiên thể xa nhất của Hệ Mặt trời.

Thiên thể 2002XV93. Ảnh: Đài thiên văn quốc gia Nhật Bản

Nhận định này được đưa ra sau quá trình quan sát một thiên thể có đường kính khoảng 500km, được đặt tên là “2002XV93”, ở khá gần sao Diêm Vương, cách Mặt Trời khoảng 5,7 tỷ km. Dự án quan trắc này được bắt đầu từ tháng 1/2024 và được tiến hành đồng loạt tại 3 đài thiên văn nằm trong lãnh thổ Nhật Bản.

Theo các nhà thiên văn học Nhật Bản, đây là phát hiện mang tính đột phá, bởi vì theo những hiểu biết từ trước đến nay của con người, chỉ có những hành tinh và hành tinh lùn (dwarf planet) có đủ trọng lực mới được bao quanh bởi một bầu khí quyển và đây là lần đầu tiên phát hiện ra hiện tượng này ở một thiên thể bên cạnh sao Diêm Vương.

Ông Arimatsu Ko – chuyên gia thuộc Đài thiên văn quốc gia Nhật Bản cho biết: “Phát hiện lần này làm đảo lộn toàn bộ những hiểu biết từ trước đến nay về những thiên thể ở bên rìa Hệ Mặt Trời. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan trắc để làm rõ nguồn gốc bầu khí quyển của thiên thể này”.

Ông Arimatsu cũng tiết lộ, trong quá trình tìm hiểu về ảnh hưởng đến ánh sáng của các ngôi sao khi bị thiên thể này chạy cắt ngang qua, các nhà khoa học đã phát hiện không có hiện tượng khúc xạ ánh sáng do khí quyển của 2002XV93 gây ra. Phát hiện này cũng dẫn đến những thay đổi trong lý giải từ trước đến nay về cách mà con người nhìn thấy các vì sao trong vũ trụ.