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Nhật Bản thử nghiệm thành công kỹ thuật dẫn đường vệ tinh siêu chính xác

Thứ Hai, 15:42, 06/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết một tàu thám hiểm không gian của cơ quan này vừa tiếp cận thành công một tiểu hành tinh, chứng thực được độ chính xác rất cao của kỹ thuật dẫn đường vệ tinh đang được ứng dụng hiện nay.

Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA), vào lúc 18h30 ngày 5/7, theo giờ địa phương, tàu thám hiểm không gian Hayabusa-2 của cơ quan này đã thực hiện một “chuyến bay lướt qua - Flyby” tiểu hành tinh Torifune và đã ghi nhận được nhiều dữ liệu quan trắc liên quan đến thiên thể này.

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Hayabusa-2 tiếp cận Torifune ở khoảng cách rất gần và tốc độ cao. Ảnh JAXA

Torifune là một tiểu hành tinh ở cách Trái Đất khoảng 100 triệu km, có chiều dài khoảng 800 m, rộng 400 m, được đặt tên theo một nhân vật trong thần thoại Nhật Bản. Hayabusa-2 đã tiếp cận Torifune ở cự ly rất gần với tốc độ rất cao, lên tới 5,2 km/s, và độ dài của “chuyến bay lướt qua” này chỉ vào khoảng 800 m, tính từ tâm tiểu hành tinh.

Theo các chuyên gia, từ trước đến nay, đã có nhiều sứ mệnh tiếp cận các tiểu hành tinh với độ dài của các “chuyến bay lướt qua” lên tới vài trăm hoặc hàng ngàn km, nhưng độ dài dưới 1km là một kết quả ở đẳng cấp rất cao, chứng tỏ tính năng, độ tin cậy, tính chính xác vượt trội của kỹ thuật dẫn đường vệ tinh đang được ứng dụng hiện nay.

Ông Mimasu Yuya - Trưởng nhóm nghiên cứu của JAXA cho biết: “Đây là sứ mệnh có độ khó rất cao, đặc biệt là trong trường hợp phải điều khiển tàu thám hiểm va đập trực tiếp với thiên thể. Vì vậy, vẫn cần tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật dẫn đường”.

Tàu thám hiểm không gian Hayabusa-2 được phóng lên vào năm 2014 từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima - miền Nam Nhật Bản. Sứ mệnh tiếp cận Torifune là thành công thứ 2 của Hayabusa-2 trong gần 6 năm qua, sau khi đổ bộ và lấy được các mẫu vật trên tiểu hành tinh Ryugu để mang về Trái Đất vào tháng 12/2020.

Trong bối cảnh các nghiên cứu nhằm nâng cao kỹ thuật quan trắc các tiểu hành tinh có quỹ đạo gần Trái Đất đang không ngừng được thúc đẩy, hướng tới bảo vệ hành tinh xanh khỏi các nguy cơ từ vũ trụ, thành công lần này của Hayabusa-2 được giới khoa học nhìn nhận là “kết quả quan trọng góp phần phòng chống thiên tai không gian”.

Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết, sau sứ mệnh Torifune, Hayabusa-2 sẽ chuyển hướng sang mục tiêu cuối cùng là tiểu hành tinh 1998KY26 - một thiên thể nằm giữa quỹ đạo của Trái Đất và sao Hỏa.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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