Trung Quốc đưa sợi làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ

Thứ Tư, 17:39, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã gửi mẫu sợi đầu tiên được làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ để thử nghiệm phơi nhiễm trong môi trường không gian, với kỳ vọng dùng vào việc xây dựng trạm nghiên cứu Mặt Trăng trong tương lai.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Đông Hoa của Trung Quốc đã tạo ra “sợi vũ trụ” chỉ từ 0,5 gram đá bazan trên Mặt Trăng được mang về từ sứ mệnh Hằng Nga-5. Những hạt bụi Mặt Trăng nhẹ hơn một đồng xu này đã trải qua hàng tỷ năm phong hóa trong không gian.

trung quoc dua soi lam tu dat mat trang len tram vu tru hinh anh 1
Các mẫu sợi đất Mặt Trăng của Đại học Đông Hoa. Ảnh: Shanghai Observer.

Việc biến đất Mặt Trăng thành sợi không quá phức tạp. Ở nhiệt độ cao, đất được làm nóng chảy thành các giọt nhỏ và sau đó được kéo thành sợi. Tuy nhiên, thách thức chính nằm ở chỗ môi trường chân không cao và trọng lực siêu nhỏ trên Mặt Trăng khiến các thiết bị thông thường không thể hoạt động.

Vì không có công nghệ nào hiện có, các nhà nghiên cứu đã thiết kế thiết bị kéo sợi đầu tiên trên thế giới có khả năng mô phỏng môi trường Mặt Trăng. Với thiết bị này, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc làm tan chảy đất và kéo thành các sợi mảnh, tạo ra các mẫu sợi dài khoảng 3m với đường kính hơn 10 micromet - tương đương độ dày của một sợi tóc người.

Các mẫu sợi thử nghiệm đầu tiên này đã được Trung Quốc đưa lên trạm vũ trụ Thiên Cung trên tàu chở hàng Thiên Châu-10, mà theo Đại học Đông Hoa là để thử nghiệm phơi nhiễm lâu dài trong môi trường không gian có độ chân không cao, bức xạ mạnh và biến động nhiệt độ khắc nghiệt, với kỳ vọng hỗ trợ việc xây dựng trạm nghiên cứu Mặt Trăng trong tương lai và nghiên cứu về các ứng dụng tiềm năng của sợi có nguồn gốc từ đất Mặt Trăng.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Singapore thành lập Cơ quan Vũ trụ Quốc gia, mở rộng tham vọng không gian
VOV.VN - Từ ngày 1/4 tới, Singapore sẽ chính thức thành lập Cơ quan Vũ trụ Quốc gia, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển lĩnh vực không gian vũ trụ.

Nhật Bản ủ thành công men rượu Sake trên không gian vũ trụ
VOV.VN - Một doanh nghiệp sản xuất rượu của Nhật Bản cho biết đã tiến hành thử nghiệm và thành công trong việc chế tạo men rượu gạo trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Trung Quốc công bố nhóm du khách bay vào vũ trụ đầu tiên
VOV.VN - Tàu vũ trụ có người lái thương mại đầu tiên của Trung Quốc dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2028. Một nhà khoa học năm nay đã 85 tuổi và nam diễn viên Hoàng Cảnh Du nằm trong danh sách những du khách Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ.

Trung Quốc đưa thí nghiệm “phôi thai nhân tạo” đầu tiên vào không gian
VOV.VN - Hôm qua (11/5), Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-10, trong đó mang theo một nghiên cứu chưa từng có về sự phát triển của “phôi nhân tạo” trong không gian, để trả lời câu hỏi liệu con người có thể sống sót và sinh sản trong không gian hay không.

Samsung hé lộ tham vọng đưa màn hình đột phá đến iPhone
VOV.VN - Một báo cáo mới tiết lộ Samsung có thể trở thành đối tác cung cấp màn hình 3D không cần kính cho thế hệ iPhone mà Apple sẽ ra mắt trong tương lai.

