Trung Quốc đưa sợi làm từ đất Mặt Trăng lên trạm vũ trụ

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Đông Hoa của Trung Quốc đã tạo ra “sợi vũ trụ” chỉ từ 0,5 gram đá bazan trên Mặt Trăng được mang về từ sứ mệnh Hằng Nga-5. Những hạt bụi Mặt Trăng nhẹ hơn một đồng xu này đã trải qua hàng tỷ năm phong hóa trong không gian.

Việc biến đất Mặt Trăng thành sợi không quá phức tạp. Ở nhiệt độ cao, đất được làm nóng chảy thành các giọt nhỏ và sau đó được kéo thành sợi. Tuy nhiên, thách thức chính nằm ở chỗ môi trường chân không cao và trọng lực siêu nhỏ trên Mặt Trăng khiến các thiết bị thông thường không thể hoạt động.

Vì không có công nghệ nào hiện có, các nhà nghiên cứu đã thiết kế thiết bị kéo sợi đầu tiên trên thế giới có khả năng mô phỏng môi trường Mặt Trăng. Với thiết bị này, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc làm tan chảy đất và kéo thành các sợi mảnh, tạo ra các mẫu sợi dài khoảng 3m với đường kính hơn 10 micromet - tương đương độ dày của một sợi tóc người.

Các mẫu sợi thử nghiệm đầu tiên này đã được Trung Quốc đưa lên trạm vũ trụ Thiên Cung trên tàu chở hàng Thiên Châu-10, mà theo Đại học Đông Hoa là để thử nghiệm phơi nhiễm lâu dài trong môi trường không gian có độ chân không cao, bức xạ mạnh và biến động nhiệt độ khắc nghiệt, với kỳ vọng hỗ trợ việc xây dựng trạm nghiên cứu Mặt Trăng trong tương lai và nghiên cứu về các ứng dụng tiềm năng của sợi có nguồn gốc từ đất Mặt Trăng.