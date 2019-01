Những “bức tường” biên giới ngăn cách các vùng đất trên thế giới

Một cô bé Hàn Quốc mặc hanbok nhìn qua hàng rào về phía Triều Tiên tại công viên Imjingak nằm ở khu vực phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Nhiều gia đình Hàn Quốc bị chia ly trong Chiến tranh Triều Tiên đã đến thăm nơi này để cầu nguyện cho những người thân của họ ở Triều Tiên nhân dịp năm mới. Bức ảnh chụp từ trên cao này cho thấy một phần Bức tường Tây Sahara của Morocco - một bức tường kiên cố kéo dài hơn 2.700 km. Bức tường này được xây dựng vào những năm 1980 chia cắt các khu vực phía tây do Morocco kiểm soát với khu vực phía đông do Mặt trận Polisario nắm giữ. Mặt trận Polisario là một nhóm nổi dậy muốn đẩy lùi Morocco khỏi phía tây Sahara. Các công nhân đang sửa chữa hàng rào dây thép gai giữa biên giới Bulgari và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/2/2017. Một bức ảnh chụp ngày 18/10/2016 cho thấy một chàng trai Palestine đang nhìn về phía trại tị nạn Shuafat của Palestin (phải) đằng sau bức tường gây tranh cãi của Israel. Dải sáng màu cam do phi hành đoàn Expedition 28 trên Trạm Vũ trụ Quốc tế chụp chính là biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan. Hàng rào này được thắp đèn sáng rực để phục vụ cho mục đích giám sát giữa hai quốc gia. Hình ảnh hàng rào biên giới ngăn cách Morocco và thành phố tự trị Melilla của Tây Ban Nha ở phía Bắc châu Phi. Những tàn tích còn lại từ Bức tường Hadrian chạy qua khu vực Northumberland, Anh. Bức tường này là một pháo đài phòng thủ của người La Mã được xây dựng vào năm 1 sau Công nguyên, bao quanh nước Anh từ Biển Ireland đến Biển Bắc nhằm ngăn chặn những người từ phương Bắc kéo xuống. Hình ảnh ranh giới phân chia bên trong thành phố Nicosia ngày 7/3/2017. Phía nam thành phố này thuộc về Cộng hòa Síp Hy Lạp trong khi phía bắc do Cộng hòa Síp Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát, sau khi nó bị chia cắt trong cuộc chiến năm 1974. Ở phía nam, Cộng hòa Síp Hy Lạp được quốc tế công nhận và là một thành viên của EU, trong khi ở phía bắc, Cộng hòa Bắc Síp Thổ Nhĩ Kỳ chỉ được Thổ Nhĩ Kỳ công nhận nhưng vẫn có có hàng nghìn quân đóng tại đây. Hàng rào biên giới ngăn cách Triều Tiên với thành phố Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh ở đông bắc Trung Quốc. Những người lính thuộc Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ đứng gác dọc hàng rào biên giới giữa nước này và Pakistan. Một người di cư chạy đi sau khi vào được Hungary bằng cách vượt qua hàng rào bảo vệ tạm thời dọc biên giới Hungary và Serbia ngày 7/9/2015. Một sĩ quan canh gác biên giới Ukraine đứng gần một lá quốc kỳ nước này được treo lên hàng rào biên giới Nga - Ukraine gần Hoptivka, khu vực Kharkiv ở phía đông Ukraine ngày 18/4/2015. Một người nhập cư Zimbabwe trèo qua hàng rào thép gai để vượt biên bất hợp pháp vào Nam Phi. Trước những xung đột về kinh tế và chính trị trong nước, nhiều người Zimbabwe đã tìm cách vượt biên, bất chấp những cuộc tấn công bạo lực nhằm vào những người nhập cư nước ngoài ở Nam Phi. Hàng rào biên giới giữa Mỹ và Mexico được chụp từ trên cao ngày 11/1/2019. Một hàng rào được trang trí bằng những dải ruy băng ghi các thông điệp của các du khách, cầu chúc hai miền Triều Tiên sớm thống nhất ở công viên Imjingak gần biên giới với Triều Tiên tại Paju, Hàn Quốc. Hai người phụ nữ ôm nhau qua một khe hở ở bức tường biên giới ngăn cách Ciudad Juarez, Mexico với công viên Sunland Park, New Mexico, Mỹ ngày 23/10/2017. Những hàng rào biên giới giữa Mỹ và Mexico được thay thế và sửa chữa ngày 8/1/2019.

