Sai sót nghiêm trọng trong thụ tinh trong ống nghiệm tại Australia

Hôm nay (18/3), truyền thông Australia đưa tin về việc hai người con song sinh vừa phát hiện không có cùng huyết thống với người mẹ của mình sau khi họ được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm vào năm 1995 tại bệnh viện Royal North Shore ở thành phố Sydney. Hiện thông tin về trường hợp này rất hạn chế vì thời gian đã lâu và thời điểm đó các quy định về bảo mật và lưu giữ thông tin cũng khác so với hiện tại. Công ty cung cấp phôi cũng đã bị mua lại từ những năm 2000 nên rất khó tìm được dữ liệu gốc của trường hợp này.

Cơ sở thụ tinh trong ống nghiệm Queensland Fertility Group ở thành phố Brisbane, Australia. Ảnh: 7 News.

Trước khi vụ việc này được công khai, vào năm ngoái cũng đã phát hiện một người mẹ sinh con không phải của mình do bị chuyển nhầm phôi trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm. Sự việc được xác nhận xảy ra do lỗi của con người. Vào hồi đầu tháng 3/2026, cơ sở thụ tinh nhân tạo Monash IVF đã phải đền bù cho cho những người liên quan.

Cũng trong năm ngoái, một sai lầm chuyển phôi khác tại một cơ sở thụ tinh trong ống nghiệm của Queensland Ferterlity Group cũng đã được phát hiện sau khi em bé được sinh ra. Trước khi thụ tinh trong ống nghiệm, cặp vợ chồng đã chọn tinh trùng trong ngân hàng tinh trùng hiến tặng của một người da trắng để giống với chồng. Tuy vậy khi sinh ra, hình thức của đứa trẻ lại không giống với gen của người da trắng và quá trình điều tra phát hiện tinh trùng bị lấy nhầm từ một người gốc Phi.

Trước đó vào năm 2024, một gia đình làm thụ tinh trong ống nghiệm tại cơ sở Queensland Ferterlity Group cũng phát hiện ra 1 trong 3 đứa con được thụ tinh trong ống nghiệm của mình không được tạo ra từ tinh trùng của cùng một người cho dù trước khi thụ tinh gia đình đã lựa chọn tinh trùng từ 1 người hiến tặng cho cả 3 lần thụ tinh trong ống nghiệm. Điều đáng lo ngại là sai sót chỉ được phát hiện khi gia đình tìm cách liên lạc với người hiến tinh trùng để tìm cách chữa bệnh cho 2 con.

Việc liên tiếp xảy ra các sai sót lớn trong các trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm đang khiến nhiều gia đình tại Australia lo ngại về việc những đứa trẻ mà họ sinh ra bằng phương pháp này liệu có phải đúng là những đứa con mà họ mong đợi hay không.