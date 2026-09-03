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Thái Lan đình chỉ nhiều dự án trung tâm dữ liệu trước áp lực về điện, nước

Thứ Năm, 10:57, 03/09/2026
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VOV.VN - Trước sức ép ngày càng lớn lên hệ thống điện, nước và hạ tầng đô thị, Thái Lan đang tăng cường quản lý hoạt động đầu tư và vận hành các trung tâm dữ liệu. Tại thủ đô Bangkok, chính quyền đã đình chỉ một số dự án để thẩm định lại theo các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn.

 

Chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 2/9 quyết định đình chỉ 3 dự án trung tâm dữ liệu đang trong quá trình xin cấp phép, để chờ thẩm định lại theo các tiêu chuẩn mới về môi trường, an toàn và khả năng đáp ứng của hệ thống điện, nước.

thai lan dinh chi nhieu du an trung tam du lieu truoc ap luc ve dien, nuoc hinh anh 1
Trung tâm dữ liệu. Ảnh minh họa: Reuters.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thái Lan ngày càng quan tâm đến mức tiêu thụ tài nguyên lớn của các trung tâm dữ liệu, đặc biệt là điện, nước phục vụ hệ thống làm mát và nhiên liệu cho các máy phát điện dự phòng.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết các trung tâm dữ liệu đang hoạt động tại thủ đô hiện chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến việc cung cấp điện, nước cho người dân. Tuy nhiên, theo ông, các dự án mới có quy mô lớn cần được kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm hạn chế áp lực lên hạ tầng công cộng, nhất là tại các khu vực đông dân cư.

Cũng trong ngày 2/9, Bộ Năng lượng Thái Lan quyết định tạm dừng cấp phép mới đối với các bể chứa nhiên liệu dự phòng tại trung tâm dữ liệu, trong thời gian xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể về an toàn và môi trường. Quyết định được đưa ra sau khi xuất hiện những quan ngại về lượng dầu diesel dự trữ lớn tại một số dự án ở Bangkok và nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn.

Ở cấp quốc gia, Chính phủ Thái Lan đang xây dựng cơ chế quản lý thống nhất đối với lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Ngày 5/8, Nội các Thái Lan đã thông qua chủ trương thành lập Ủy ban Chính sách về trung tâm dữ liệu, có nhiệm vụ xây dựng khung quản lý thống nhất và tăng cường giám sát hoạt động của lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas cho biết Thái Lan đang rà soát chính sách và tiêu chí sàng lọc đầu tư đối với các dự án trung tâm dữ liệu. Theo đó, việc đánh giá sẽ không chỉ dựa trên quy mô vốn đầu tư, mà còn xem xét mức độ đóng góp kinh tế có thể đo lường đối với người dân địa phương, hiệu quả sử dụng năng lượng, nguồn nước và tác động môi trường.

Động thái của Thái Lan nằm trong xu hướng tăng cường quản lý trung tâm dữ liệu tại nhiều quốc gia. Australia đang xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn mức sử dụng điện và nước của các trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, Ireland yêu cầu các trung tâm dữ liệu mới từng bước đáp ứng ít nhất 80% nhu cầu điện hằng năm từ các dự án năng lượng tái tạo bổ sung, với lộ trình thực hiện tối đa 6 năm.

PV/VOV.VN
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