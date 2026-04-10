Mỹ xem xét cấm hãng viễn thông Trung Quốc kết nối và vận hành trung tâm dữ liệu

Theo đề xuất, FCC có thể cấm các nhà mạng Mỹ và quốc tế đang hoạt động tại Mỹ kết nối với các công ty Trung Quốc nằm trong danh sách “theo dõi” bao gồm China Mobile, China Telecom và China Unicom.

Quốc huy Trung Quốc và quốc kỳ Mỹ. Ảnh: AP.

Cơ quan này cũng đang cân nhắc cấm các công ty Trung Quốc sở hữu trung tâm dữ liệu hoặc các điểm kết nối internet tại Mỹ liên kết với các doanh nghiệp khác. Ngoài ra, FCC có thể mở rộng lệnh cấm cung cấp dịch vụ viễn thông tại Mỹ đối với các công ty liên kết của những doanh nghiệp nằm trong danh sách an ninh.

Một nội dung đáng chú ý khác là khả năng cấm các nhà mạng kết nối với các công ty sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE, hai tập đoàn công nghệ Trung Quốc từng nhiều lần bị Mỹ đưa vào danh sách hạn chế. FCC dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu sơ bộ về các đề xuất này trong cuộc họp ngày 30/4.

Phản ứng trước động thái trên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho rằng Mỹ đang “mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia” và lạm dụng quyền lực nhà nước để gây sức ép lên các doanh nghiệp Trung Quốc.