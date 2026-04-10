中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ xem xét cấm hãng viễn thông Trung Quốc kết nối và vận hành trung tâm dữ liệu

Thứ Sáu, 10:03, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) ngày 9/4 cho biết đang xem xét các biện pháp mới nhằm hạn chế hoạt động của một số công ty viễn thông Trung Quốc tại Mỹ, trong đó có khả năng cấm vận hành trung tâm dữ liệu và chặn kết nối với các mạng viễn thông tại Mỹ. 

Theo đề xuất, FCC có thể cấm các nhà mạng Mỹ và quốc tế đang hoạt động tại Mỹ kết nối với các công ty Trung Quốc nằm trong danh sách “theo dõi” bao gồm China Mobile, China Telecom và China Unicom.

Quốc huy Trung Quốc và quốc kỳ Mỹ. Ảnh: AP.

Cơ quan này cũng đang cân nhắc cấm các công ty Trung Quốc sở hữu trung tâm dữ liệu hoặc các điểm kết nối internet tại Mỹ liên kết với các doanh nghiệp khác. Ngoài ra, FCC có thể mở rộng lệnh cấm cung cấp dịch vụ viễn thông tại Mỹ đối với các công ty liên kết của những doanh nghiệp nằm trong danh sách an ninh.

Một nội dung đáng chú ý khác là khả năng cấm các nhà mạng kết nối với các công ty sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE, hai tập đoàn công nghệ Trung Quốc từng nhiều lần bị Mỹ đưa vào danh sách hạn chế. FCC dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu sơ bộ về các đề xuất này trong cuộc họp ngày 30/4.

Phản ứng trước động thái trên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho rằng Mỹ đang “mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia” và lạm dụng quyền lực nhà nước để gây sức ép lên các doanh nghiệp Trung Quốc.

Mỹ - Trung Quốc lại nóng cuộc đua đến Mặt Trăng

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đang đẩy nhanh cuộc cạnh tranh chiến lược trong hành trình chinh phục Mặt Trăng, khi cả hai không chỉ hướng tới những cột mốc khoa học mang tính biểu tượng mà còn tìm cách khẳng định vị thế và ảnh hưởng trong kỷ nguyên không gian mới.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Quan hệ Mỹ Trung Quốc cấm viễn thông Trung Quốc an ninh mạng an ninh quốc gia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ xem xét cấm vĩnh viễn túi khí ô tô từ Trung Quốc sau loạt tai nạn chết người

VOV.VN - Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ ngày 2/4 cho biết đang xem xét ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với các bộ phận bơm túi khí thay thế do một nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp, sau hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng. 

Mỹ xem xét cấm vĩnh viễn túi khí ô tô từ Trung Quốc sau loạt tai nạn chết người

Mỹ xem xét cấm vĩnh viễn túi khí ô tô từ Trung Quốc sau loạt tai nạn chết người

VOV.VN - Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ ngày 2/4 cho biết đang xem xét ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với các bộ phận bơm túi khí thay thế do một nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp, sau hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng. 

Toàn cảnh quốc tế trưa 1/4: Mỹ cấp tốc điều tàu sân bay thứ 3 tới Trung Đông

VOV.VN - Nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba của Mỹ đang hướng đến Trung Đông trong bối cảnh các hoạt động quân sự nhằm vào Iran vẫn tiếp diễn.

Toàn cảnh quốc tế trưa 1/4: Mỹ cấp tốc điều tàu sân bay thứ 3 tới Trung Đông

Toàn cảnh quốc tế trưa 1/4: Mỹ cấp tốc điều tàu sân bay thứ 3 tới Trung Đông

VOV.VN - Nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba của Mỹ đang hướng đến Trung Đông trong bối cảnh các hoạt động quân sự nhằm vào Iran vẫn tiếp diễn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ