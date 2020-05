Trong khi lệnh phong tỏa ngăn chặn Covid-19 được dỡ bỏ và các cơ sở dịch vụ dần được mở cửa, chính quyền Thái Lan vẫn yêu cầu các chủ nhà hàng và doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho người dân bằng các biện pháp giãn cách xã hội. Do vậy, một nhà hàng tại Thái Lan vừa qua đã chủ động tìm “người đồng hành” cho khách hàng ghé thăm mà vẫn giữ được khoảng cách an toàn.

Thái Lan dùng gấu bông để giữ khoảng cách an toàn thời Covid-19.

Khách hàng khi đến nhà hàng này sẽ được ngồi cùng với 1 chú gấu bông đặt bên cạnh để tránh việc mọi người ngồi quá gần nhau. Chủ nhà hàng Natthwut Rodchanapanthkul cho biết, vì các khách hàng trong cùng không gian phải ngồi chéo nhau đảm bảo khoảng cách an toàn nên việc đặt những chú gấu bông vào ghế bên cạnh không những lấp vào khoảng trống, mà còn tăng thêm trải nghiệm của khách hàng khi ghé thăm nơi đây.



“Việc áp dụng biện pháp giữ khoảng cách an toàn dẫn đến việc nhiều khách hàng phải ngồi riêng 1 bàn. Vì vậy, tôi đã nảy ra ý tưởng đặt một món đồ chơi bên cạnh để khách hàng không cảm thấy trống trải khi đến đây”, Natthwut cho biết.

Có lẽ, chiến thuật “chú gấu bông” của nhà hàng này đang đi đúng hướng khi chị Sariporn Assavakarint, một khách hàng lần đầu ghé thăm nơi đây sau lệnh phong tỏa cho biết, phương pháp này thực sự hiệu quả cho những người như chị muốn tận hưởng không gian ẩm thực bên ngoài mà đảm bảo an toàn trong thời gian dịch bệnh:

“Tôi thấy đây là một phương pháp hữu hiệu vì khi tôi bước vào, tôi có thể dễ dàng tìm chỗ ngồi mà vẫn giữ khoảng cách an toàn. Phương pháp này dễ hiểu hơn nhiều so với các nhà hàng khách, nơi mọi người luôn bối rối không biết nên ngồi ở đâu, rồi cuối cùng vẫn ngồi gần nhau theo một cách nào đó”, chị Sariporn nói./.