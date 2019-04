Thiếu nữ Anh thiệt mạng do đánh bom ở Sri Lanka từng đến Việt Nam

Daniel Linsey, 19 tuổi, và cô em gái Amelie Linsey, 15 tuổi, đã sống sót sau đợt nổ bom khủng bố thứ nhất tại khách sạn sang trọng Shangri-La ở thủ đô Colombo (Sri Lanka) khi hai người đang ăn sáng cùng cha mình hôm 21/4/2019. Tuy nhiên thần may mắn đã không mỉm cười với họ trong vụ nổ bom thứ 2 ngay sau đó.

Thiếu nữ người Anh Amelie Linsey (bên phải) chụp ảnh với một phụ nữ bản xứ trong thời gian cô đến thăm Việt Nam gần đây.

Thiếu niên Amelie và anh trai vẫn sống sót khi quả bom thứ nhất được kích nổ giữa những người ăn sáng, trong đó có nhiều khách du lịch. Nhưng chỉ một lát sau đó, lúc hai người cố gắng ra khỏi hiện trường đẫm máu này, tên khủng bố thứ 2 đã kích nổ bom của hắn, khiến hai anh em Amelie cùng tử vong.



Trước khi sang Sri Lanka, Amelie Linsey từng đến Việt Nam.

Hai anh em nhà Linsey nằm trong số hàng trăm người bị thảm sát (bao gồm 6 công dân Anh) khi các phần tử cực đoan tôn giáo tấn công đồng loạt vào các du khách và những người Kitô giáo đi nhà thờ trong lễ Phục sinh hôm 21/4.

Ông Linsey, cha của hai anh em Amelie, kể với tờ Times: “Những gì xảy ra thật khó tả. Mọi người la hét. Tôi ở cùng các con tôi. Không gian tối đen. Tôi lo lắng sẽ còn có nổ bom tiếp. Chúng tôi chạy ra ngoài và bùm - lại một vụ nổ nữa”.

