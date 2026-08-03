Tòa án Israel cấm sử dụng cá sấu để canh giữ nhà tù giam khủng bố

Một tòa án ở Israel đã cấm Bộ An ninh quốc gia sử dụng cá sấu để canh giữ các phần tử khủng bố trong các nhà tù, tờ Jerusalem Post đưa tin.

Một chú cá sấu (bơi phía trên). Ảnh minh họa: Cory colon.

Theo tờ báo này, Tòa án Quận Jerusalem đã đưa ra phán quyết này dựa trên kiến ​​nghị từ tổ chức bảo vệ quyền động vật mang tên Let the Animals Live.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir cáo buộc tòa án đứng về phía khủng bố. Ông được trích dẫn phát biểu như sau: “Một lần nữa, trong thời chiến, hệ thống pháp luật lại đứng về phía khủng bố, cản trở những bước quan trọng trong việc răn đe của Israel. Chúng tôi biết rằng những phần tử khủng bố lo lắng sự xuất hiện của cá sấu, nhưng hôm nay tòa án lại giúp đỡ những đối tượng đó”.

Tờ báo đưa tin rằng người ta đã gây áp lực lên Cơ quan Bảo tồn thiên nhiên và công viên Israel trong vài tháng qua để cho phép Bộ An ninh quốc gia thả cá sấu vào các hào nước xung quanh các nhà tù giam giữ những tù nhân bị kết án về tội liên quan đến an ninh. Dự án thí điểm dự kiến ​​sẽ bắt đầu tại nhà tù Ketziot ở sa mạc Negev thuộc miền Nam Israel.

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