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Biểu tình phản đối thỏa thuận Israel - Lebanon, Hezbollah cảnh báo nội chiến

Thứ Bảy, 23:21, 27/06/2026
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VOV.VN - Tổ chức Hồi giáo Hezbollah cảnh báo rằng Lebanon đang đối mặt nguy cơ “nội chiến” sau khi ký thỏa thuận hòa bình với Israel.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở thủ đô Beirut để phản đối việc chính phủ Lebanon ký kết thỏa thuận hòa bình với Israel và Mỹ bất chấp sự bác bỏ của Hezbollah.

Video RT về cảnh biểu tình đốt phá ở Beirut để phản đối thỏa thuận mới ký giữa Lebanon và Israel:

 

Người dân tập trung trên đường phố vẫy cờ Hezbollah và Iran. Những người ủng hộ Hezbollah có vũ trang diễu hành bằng xe máy, trong khi quân đội chính phủ Lebanon được triển khai khắp thủ đô và thiết lập các trạm kiểm soát.

Theo thỏa thuận được ký kết hôm 26/6, Israel và Lebanon khẳng định “quyền của mỗi quốc gia được tồn tại trong hòa bình” và bày tỏ ý định đạt được một nền hòa bình lâu dài.

Tuy nhiên, Hezbollah yêu cầu Israel rút toàn bộ quân đội khỏi miền nam Lebanon.

Ông Hassan Fadlallah, một nghị sĩ thuộc Hezbollah trong quốc hội Lebanon, cảnh báo rằng chính phủ Lebanon sẽ “không thể thực thi thỏa thuận đã ký ở Washington trừ khi họ, với sự hỗ trợ của Mỹ, tiến tới nội chiến”.

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Mỹ công bố thỏa thuận khung giữa Israel và Lebanon

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ - Marco Rubio ngày 26/6 thông báo, Israel và Lebanon đã ký một thỏa thuận khung tại Washington do Mỹ làm trung gian, được xem là bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình lâu dài sau nhiều tháng giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: RT
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