“Trẻ em mắc hội chứng hiếm nghi liên quan Covid-19 cần nhập viện ngay”

Hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em (MIS-C) không có các triệu chứng thường gặp khi nhiễm virus SARS-CoV-2 và chủ yếu có các dấu hiệu như đau dạ dày, nôn, sốt và có thể là phát ban, các chuyên gia cho biết trong cuộc họp vào ngày 19/5 do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) tổ chức.

Ảnh minh họa: Getty

Theo các chuyên gia, nhiều trẻ em mắc hội chứng MIS-C bị tổn thương tim và cần được điều trị ngay lập tức. Hội chứng này có liên quan tới Covid-19 mặc dù ban đầu nhiều trẻ em có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và không có triệu chứng nhiễm virus.



Hội chứng MIS-C chủ yếu xuất hiện từ 4 đến 6 tuần sau khi một trẻ em mắc Covid-19 và ảnh hưởng đến hầu hết trẻ em hoàn toàn khỏe mạnh trước đó. CDC đã đưa ra cảnh báo các bác sĩ nhi khoa nên lưu ý các trường hợp này. Ít nhất 20 tiểu bang tại Mỹ và bang Washington đang điều tra các ca được xác nhận hoặc nghi nhiễm hội chứng này.

“Điều đáng báo động là trong những trường hợp này, khoảng một nửa số trẻ em bị viêm động mạch vành. Những đứa trẻ này trước đây hoàn toàn khỏe mạnh, vì vậy tôi nghĩ rằng vấn đề này là do hội chứng MIS-C gây ra, đây có thể là kết quả của một phản ứng miễn dịch bị trì hoãn do virus SARS-CoV-2”, Tiến sĩ James Schneider, Trưởng khoa chăm sóc sức khỏe nhi khoa tại mạng lưới chăm Northwell Health, New York cho biết trong cuộc họp.

“Bất kỳ đứa trẻ nào có triệu chứng sốt, đau bụng, phát ban hoặc viêm kết mạc cần được đưa tới bác sĩ nhi khoa ngay lập tức”, Tiến sĩ Schneider khuyến cáo.

“Hơn một nửa trong số 33 trẻ em được điều trị hội chứng MIS-C tại Northwell Health vào tháng 4 và tháng 5 đã có một số rối loạn chức năng tim. Chúng cần sự chăm sóc y tế đặc biệt”, ông Schneider nói.

Tiến sĩ Nicholas Rister, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm y tế Cook Children ở Fort Worth, Texas cho biết ông đã kiểm tra vài trẻ em với một loạt các triệu chứng.

“Một số đứa trẻ có tình trạng rất tồi tệ. Cơ thể các em đau nhức và sau đó bị sưng, đặc biệt là ở bàn tay và bàn chân, thậm chí là ở miệng”.

“Mối quan tâm lớn nhất bây giờ là những đứa trẻ mắc MIS-C bị viêm xung quanh tim, khiến các bác sĩ ban đầu cho rằng hội chứng này là một bệnh hiếm gặp được gọi là Kawasaki (bệnh viêm mạch máu cấp tính)”, ông Rister nói trong cuộc họp.

Tiến sĩ Michael Levin của Đại học Hoàng gia ở London, người đã điều trị cho một số bệnh nhân đầu tiên mắc hội chứng MIS-C ở Anh cho biết, cha mẹ thường ngần ngại đưa con vào viện nhưng họ nên làm việc này càng sớm càng tốt.

Kết quả xét nghiệm máu sẽ nhanh chóng cho biết kết quả về hội chứng MIS-C. Các xét nghiệm về viêm và tổn thương tim cũng sẽ cho thấy bệnh nhân có đang gặp nguy hiểm và cần nhập viện hay không.

Theo Tiến sĩ Levin, phần lớn trẻ em có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ban đầu, tuy nhiên, những lần xét nghiệm sau đó cho thấy có thể các em đã từng bị nhiễm virus./.