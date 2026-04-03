Trung Quốc cấm mở lớp chuyên, lớp chọn tại các trường tiểu học và trung học cơ sở

Thông tư của Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng yêu cầu đẩy mạnh việc phân bổ giáo viên một cách cân bằng và xếp lớp theo hình thức ngẫu nhiên.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục Trung Quốc, Văn phòng bộ này vừa ban hành thông tư về việc triển khai Chiến dịch chuyên biệt về tuyển sinh minh bạch năm 2026 tại các trường tiểu học và trung học.

Thông tư nêu rõ, các trường thuộc hệ giáo dục bắt buộc bị nghiêm cấm thành lập hoặc thành lập dưới hình thức trá hình các lớp trọng điểm, lớp thực nghiệm hay các lớp phân hóa theo năng lực học tập.

Thay vào đó, các trường phải thúc đẩy việc phân bổ cân bằng đội ngũ giáo viên và xếp lớp ngẫu nhiên cho học sinh, qua đó thực hiện toàn diện việc xếp lớp cân bằng. Danh sách phân lớp khi đã được công bố công khai và hoàn tất, tuyệt đối không được thay đổi nếu không có sự cho phép.

Tân Hoa xã cho biết, so với 2 năm trước, phạm vi của chiến dịch năm nay đã được mở rộng từ hệ “giáo dục bắt buộc” (tiểu học và trung học cơ sở) sang cả hệ “trung học phổ thông”.

Thông tư nghiêm cấm các trường trung học trực thuộc các trường đại học cấp Bộ, các trường trung học phổ thông cấp tỉnh và các trường trung học tại những thành phố có đơn vị hành chính cấp quận tuyển sinh học sinh giỏi từ cấp huyện sai quy định; qua đó thiết lập một hệ thống “tuyển sinh minh bạch” toàn diện, bao trùm mọi cấp học từ tiểu học đến trung học.

Theo thông tư này, các trường tiểu học và trung học bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi sai quy định như tuyển sinh sớm, tuyển sinh vượt chỉ tiêu hoặc tuyển sinh trái tuyến (vượt ra ngoài phạm vi địa lý quy định). Các trường cũng bị cấm thực hiện việc tuyển sinh sớm dưới các hình thức trá hình, như núp dưới danh nghĩa “đăng ký nguyện vọng”, “thỏa thuận trúng tuyển dự kiến”, “thỏa thuận đảm bảo trúng tuyển” hay “thỏa thuận đảm bảo xếp lớp”.

Các trường cũng bị nghiêm cấm thu các khoản như “phí chọn trường” hay “tiền đặt cọc giữ chỗ” trong quá trình tuyển sinh, nghiêm cấm việc gắn các quyết định tuyển sinh và nhập học với các hình thức tài trợ, như “quyên góp hỗ trợ giáo dục” hay đóng góp vào các “quỹ giáo dục”.

Liên quan đến việc quản lý các hình thức tuyển sinh đặc thù, thông tư đề xuất thực hiện toàn diện hệ thống thẩm định và lưu hồ sơ cấp tỉnh đối với các chương trình tuyển sinh đặc biệt. Không một địa phương hay trường học nào được phép thực hiện tuyển sinh đặc biệt, dưới danh nghĩa “dự án bồi dưỡng tài năng sớm cho thanh niên sáng tạo”, trong giai đoạn giáo dục bắt buộc mà chưa có sự phê duyệt trước từ các cơ quan chức năng cấp tỉnh.

Các chương trình thí điểm bồi dưỡng tài năng bóng đá trẻ phải được giới hạn nghiêm ngặt trong phạm vi các khu vực thí điểm đã được quy định. Các trường cung cấp chương trình chuyên sâu về các ngoại ngữ ít phổ biến phải thiết lập các tiêu chí hợp lý về phạm vi và chỉ tiêu tuyển sinh; cụ thể trong giai đoạn chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở, các trường này bị nghiêm cấm tổ chức hoặc tổ chức dưới hình thức trá hình các bài kiểm tra kiến ​​thức các môn học văn hóa.