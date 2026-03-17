Campuchia cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong trường học.

Theo hướng dẫn mới nhất được ký ngày 16/3/2025, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia yêu cầu các cơ sở giáo dục trên toàn quốc tăng cường thực thi nội quy nhằm nâng cao đạo đức và tác phong của học sinh.

Đáng chú ý, quy định nêu rõ học sinh không được phép sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trường học, bao gồm cả trong giờ lên lớp lẫn giờ ra chơi, trừ những trường hợp đặc biệt được giáo viên hoặc ban giám hiệu cho phép vì mục đích học tập.

Bộ Giáo dục Campuchia nhấn mạnh, việc giáo dục hành vi và ứng xử của học sinh không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường mà cần sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều phía. Bộ Giáo dục Campuchia đề nghị các Phụ huynh và người giám hộ cần giám sát và nhắc nhở con em về việc tuân thủ nội quy. Nhà trường và giáo viên sẽ trực tiếp quản lý, hướng dẫn học sinh thực hiện quyền lợi đi kèm trách nhiệm. Bên cạnh đó, bộ Giáo dục cũng kêu gọi toàn xã hội và cơ quan chức năng tạo môi trường lành mạnh, hỗ trợ công tác giáo dục đạo đức.

Bên cạnh lệnh cấm sử dụng điện thoại, hướng dẫn này cũng tái khẳng định các lệnh cấm nghiêm ngặt khác để bảo vệ môi trường giáo dục: Cấm mọi hình thức cá độ, cờ bạc trong và ngoài khuôn viên nhà trường. Cấm sử dụng tất cả các loại thuốc lá (bao gồm cả thuốc lá điện tử) trong cơ sở giáo dục. Khuyến khích học sinh tham gia đầy đủ các chương trình về tôn giáo, bài giảng đạo đức và lễ nghi để hoàn thiện nhân cách.

Quy định mới này được kỳ vọng sẽ giúp học sinh tập trung hơn vào việc tiếp thu kiến thức, giảm thiểu các tác động tiêu cực từ mạng xã hội và các thiết bị điện tử, đồng thời xây dựng một môi trường học đường kỷ cương, văn minh tại xứ sở Chùa Tháp.