Trung Quốc triển khai nhà thuốc thông minh dựa trên robot hình người đầu tiên

Thứ Tư, 11:36, 25/03/2026
VOV.VN - Trung Quốc mới đây đã triển khai mô hình nhà thuốc thông minh dựa trên robot hình người đầu tiên tại Bắc Kinh, đánh dấu một ứng dụng thực tiễn mới của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực bán lẻ chăm sóc sức khỏe.

Robot hình người tại Trung Quốc ngày càng được ứng dụng trong nhiều kịch bản khác nhau. Mới đây, một nhà thuốc thông minh do công ty Galbot phát triển, đã nhận được “Giấy phép kinh doanh dược phẩm” từ cơ quan quản lý thị trường, đánh dấu mô hình bán lẻ dược phẩm bằng robot hình người đầu tiên của nước này chính thức được triển khai tại quận Hải Điện, Bắc Kinh. Đây cũng là giấy phép kinh doanh thuốc đầu tiên trên thế giới được cấp cho robot hình người trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm.

Mô hình bán lẻ dược phẩm bằng robot hình người đầu tiên của Trung Quốc ở quận Hải Điện, Bắc Kinh

Người mua chỉ cần đặt thuốc trực tuyến, robot hình người trong vai trò một người bán thuốc sẽ nhận đơn, lấy hàng và đóng gói theo quy trình chuẩn. Nhân viên giao hàng đến hiệu thuốc chỉ cần nhập 4 số cuối điện thoại di động của khách hàng, cửa tủ sẽ tự động mở để lấy thuốc. Toàn bộ quy trình, từ khi nhận đơn đến khi hoàn tất giao hàng, mất trung bình 1-2 phút và không cần sự can thiệp của con người.

Bà Viên Nghệ Đan, Trưởng bộ phận Quốc tế của công ty Galbot, cho biết mô hình nhà thuốc này đã hoạt động ổn định tại Trung Quốc được hơn một năm. Hiện tại, Galbot đã có 30-50 nhà thuốc tương tự đang hoạt động trên cả nước. 

“Sở dĩ robot của chúng tôi có thể thực hiện các thao tác chính xác trên kệ hàng như bạn thấy, là vì nó có một camera trên cổ tay. Đây là camera có độ chính xác cao, nhờ đó chuyển động của bàn tay robot trở nên rất chuẩn xác. Ngay cả trên một kệ chứa hàng rất dày đặc, nó vẫn có thể lấy được vật phẩm với tỷ lệ thành công luôn trên 95%”.

Trong khi đó, theo ông Trần Giang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH chuỗi nhà thuốc Neptune Bắc Kinh, không chỉ giúp giảm hơn 50% nhân lực cho mỗi cửa hàng, với khối lượng xử lý cao điểm là 370 đơn/ngày, tỷ lệ thành công cũng như độ chính xác của robot lên tới 99,95%.

Galbot G1 lấy thuốc trên kệ

Robot cũng được tích hợp khả năng nhận diện hình ảnh bằng AI và quét mã truy xuất nguồn gốc để ghi lại dữ liệu vòng đời của thuốc, giúp ngăn thuốc hết hạn hoặc thuốc bị thu hồi tuồn ra thị trường.

Bên cạnh đó, với khả năng định vị thuốc trên kệ, lấy hàng và đóng gói, robot mang tên Galbot G1 này có thể cung cấp dịch vụ 24/7.

Bà Triệu Vu Lợi, Giám đốc Chiến lược của Galbot, cho biết mô hình nhà thuốc này giúp cải thiện hiệu quả sử dụng không gian so với bố cục bán lẻ truyền thống và rất hữu ích ở những nơi không thể mở các nhà thuốc hoạt động cả ngày.

“Hiện nay, nhiều người có nhu cầu mua thuốc vào ban đêm, đây thường là trong trường hợp khẩn cấp. Hiện chỉ có khoảng 10% nhà thuốc ở Trung Quốc hoạt động 24/24. Bằng cách sử dụng robot hình người hoạt động tự động, chúng ta có thể giải quyết hiệu quả nhu cầu này, đảm bảo người tiêu dùng có thể nhanh chóng tiếp cận thuốc khi cần thiết”, bà nói.

 

Cách Galbot G1 lấy thuốc khi có đơn

Theo giới thiệu của công ty, Galbot G1 có giá 100.000 USD, có thể tự sạc pin và hoạt động 8 tiếng mỗi lần sạc. Kể từ khi nhà thuốc đầu tiên hoạt động thử nghiệm vào tháng 12/2024, đến nay đã có 24 thành phố ở Trung Quốc áp dụng mô hình này. Không dừng lại ở nhà thuốc, Galbot còn hợp tác với các bệnh viện hàng đầu, nơi đang thiếu nguồn lực y bác sĩ ở Trung Quốc, để hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi trong việc chẩn đoán và chăm sóc ban đầu.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tin liên quan

Màn vũ đạo của robot hình người Trung Quốc tại Thành Đô gây sốt
Màn vũ đạo của robot hình người Trung Quốc tại Thành Đô gây sốt

VOV.VN - Sáu robot hình người của Trung Quốc mới đây đã xuất hiện trên sân khấu buổi hòa nhạc của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ gốc Hoa Vương Lực Hoành và biểu diễn cùng nam ca sĩ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội.

Màn vũ đạo của robot hình người Trung Quốc tại Thành Đô gây sốt

Màn vũ đạo của robot hình người Trung Quốc tại Thành Đô gây sốt

VOV.VN - Sáu robot hình người của Trung Quốc mới đây đã xuất hiện trên sân khấu buổi hòa nhạc của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ gốc Hoa Vương Lực Hoành và biểu diễn cùng nam ca sĩ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội.

Trung Quốc khai trương siêu thị robot trí tuệ hiện thân đầu tiên tại Thành Đô
Trung Quốc khai trương siêu thị robot trí tuệ hiện thân đầu tiên tại Thành Đô

VOV.VN - Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động một đại siêu thị robot trí tuệ hiện thân đầu tiên trên toàn quốc tại thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Đây được coi là hình mẫu của một hệ sinh thái robot, kết nối giữa trưng bày công nghệ và ứng dụng thực tiễn trong đời sống, sản xuất.

Trung Quốc khai trương siêu thị robot trí tuệ hiện thân đầu tiên tại Thành Đô

Trung Quốc khai trương siêu thị robot trí tuệ hiện thân đầu tiên tại Thành Đô

VOV.VN - Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động một đại siêu thị robot trí tuệ hiện thân đầu tiên trên toàn quốc tại thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Đây được coi là hình mẫu của một hệ sinh thái robot, kết nối giữa trưng bày công nghệ và ứng dụng thực tiễn trong đời sống, sản xuất.

Trung Quốc ra mắt cánh tay robot mini đóng tàu đầu tiên
Trung Quốc ra mắt cánh tay robot mini đóng tàu đầu tiên

VOV.VN - Trong khuôn khổ Triển lãm Hàng hải Quốc tế 2025 đang diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, cánh tay robot mini đóng tàu đầu tiên của Trung Quốc đã chính thức ra mắt, thu hút sự chú ý của giới chuyên môn.

Trung Quốc ra mắt cánh tay robot mini đóng tàu đầu tiên

Trung Quốc ra mắt cánh tay robot mini đóng tàu đầu tiên

VOV.VN - Trong khuôn khổ Triển lãm Hàng hải Quốc tế 2025 đang diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, cánh tay robot mini đóng tàu đầu tiên của Trung Quốc đã chính thức ra mắt, thu hút sự chú ý của giới chuyên môn.

