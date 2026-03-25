Trung Quốc triển khai nhà thuốc thông minh dựa trên robot hình người đầu tiên

Robot hình người tại Trung Quốc ngày càng được ứng dụng trong nhiều kịch bản khác nhau. Mới đây, một nhà thuốc thông minh do công ty Galbot phát triển, đã nhận được “Giấy phép kinh doanh dược phẩm” từ cơ quan quản lý thị trường, đánh dấu mô hình bán lẻ dược phẩm bằng robot hình người đầu tiên của nước này chính thức được triển khai tại quận Hải Điện, Bắc Kinh. Đây cũng là giấy phép kinh doanh thuốc đầu tiên trên thế giới được cấp cho robot hình người trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm.

Người mua chỉ cần đặt thuốc trực tuyến, robot hình người trong vai trò một người bán thuốc sẽ nhận đơn, lấy hàng và đóng gói theo quy trình chuẩn. Nhân viên giao hàng đến hiệu thuốc chỉ cần nhập 4 số cuối điện thoại di động của khách hàng, cửa tủ sẽ tự động mở để lấy thuốc. Toàn bộ quy trình, từ khi nhận đơn đến khi hoàn tất giao hàng, mất trung bình 1-2 phút và không cần sự can thiệp của con người.

Bà Viên Nghệ Đan, Trưởng bộ phận Quốc tế của công ty Galbot, cho biết mô hình nhà thuốc này đã hoạt động ổn định tại Trung Quốc được hơn một năm. Hiện tại, Galbot đã có 30-50 nhà thuốc tương tự đang hoạt động trên cả nước.

“Sở dĩ robot của chúng tôi có thể thực hiện các thao tác chính xác trên kệ hàng như bạn thấy, là vì nó có một camera trên cổ tay. Đây là camera có độ chính xác cao, nhờ đó chuyển động của bàn tay robot trở nên rất chuẩn xác. Ngay cả trên một kệ chứa hàng rất dày đặc, nó vẫn có thể lấy được vật phẩm với tỷ lệ thành công luôn trên 95%”.

Trong khi đó, theo ông Trần Giang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH chuỗi nhà thuốc Neptune Bắc Kinh, không chỉ giúp giảm hơn 50% nhân lực cho mỗi cửa hàng, với khối lượng xử lý cao điểm là 370 đơn/ngày, tỷ lệ thành công cũng như độ chính xác của robot lên tới 99,95%.

Galbot G1 lấy thuốc trên kệ

Robot cũng được tích hợp khả năng nhận diện hình ảnh bằng AI và quét mã truy xuất nguồn gốc để ghi lại dữ liệu vòng đời của thuốc, giúp ngăn thuốc hết hạn hoặc thuốc bị thu hồi tuồn ra thị trường.

Bên cạnh đó, với khả năng định vị thuốc trên kệ, lấy hàng và đóng gói, robot mang tên Galbot G1 này có thể cung cấp dịch vụ 24/7.

Bà Triệu Vu Lợi, Giám đốc Chiến lược của Galbot, cho biết mô hình nhà thuốc này giúp cải thiện hiệu quả sử dụng không gian so với bố cục bán lẻ truyền thống và rất hữu ích ở những nơi không thể mở các nhà thuốc hoạt động cả ngày.

“Hiện nay, nhiều người có nhu cầu mua thuốc vào ban đêm, đây thường là trong trường hợp khẩn cấp. Hiện chỉ có khoảng 10% nhà thuốc ở Trung Quốc hoạt động 24/24. Bằng cách sử dụng robot hình người hoạt động tự động, chúng ta có thể giải quyết hiệu quả nhu cầu này, đảm bảo người tiêu dùng có thể nhanh chóng tiếp cận thuốc khi cần thiết”, bà nói.

Cách Galbot G1 lấy thuốc khi có đơn

Theo giới thiệu của công ty, Galbot G1 có giá 100.000 USD, có thể tự sạc pin và hoạt động 8 tiếng mỗi lần sạc. Kể từ khi nhà thuốc đầu tiên hoạt động thử nghiệm vào tháng 12/2024, đến nay đã có 24 thành phố ở Trung Quốc áp dụng mô hình này. Không dừng lại ở nhà thuốc, Galbot còn hợp tác với các bệnh viện hàng đầu, nơi đang thiếu nguồn lực y bác sĩ ở Trung Quốc, để hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi trong việc chẩn đoán và chăm sóc ban đầu.