Vợ chồng Tổng thống Mỹ Trump tay trong tay tới thăm vùng bão Michael

Chuyến thăm vùng chịu thiệt hại do bão Michael đánh dấu lần đầu tiên vợ chồng Tổng thống Trump cùng đến Florida. Ảnh ông Trump và phu nhân Melania tay trong tay chuẩn bị lên máy bay để tới Florida. Ảnh: AFP. Đây cũng là chuyến thị sát đầu tiên của ông Trump sau khi cơn bão Michael đổ bộ đất liền nước Mỹ ngày 10/10 vừa qua. Tổng thống Trump và phu nhân mặc khá đơn giản để tới vùng thiệt hại do bão. Ảnh: EPA. Tổng thống Donald Trump và phu nhân bước xuống chuyên cơ ở căn cứ không quân Eglin, Florida. Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump cho biết, ông đã bị sốc khi chứng kiến thiệt hại do bão Michael gây ra. Ảnh: AP. Mô tả về sức hủy diệt của cơn bão vốn đã cướp đi mạng sống của 18 người, ông Trump nói: "Điều này thực sự đáng kinh hãi". Ảnh: AP. Ông Lynn Haven, một cư dân địa phương chia sẻ với Tổng thống và Thống đốc bang Florida Rick Scott (áo xanh) về những thiệt hại mà gia đình ông phải gánh chịu. Ảnh: AFP/Getty. Tổng thống Mỹ dành cho ông Haven cái bắt tay động viên, an ủi. Ảnh: AFP/Getty. Ông Trump cho biết, từ trên máy bay, ông đã không thể tin vào mắt mình khi thấy nhiều khu dân cư ven biển bị bão "xé toạc". Ảnh: AFP/Getty. "Tôi đã xem những bức ảnh nhưng những gì tôi nhìn thấy thật khó tin", ông Trump nói. Ảnh: AFP/Getty. Tổng thống Trump thừa nhận chuyến thăm đã có tác động lớn đến ông. "Cá nhân tôi thấy rất khó khăn. Tất cả đã bị tàn phá", ông Trump chia sẻ. Ảnh: AFP/Getty. Bộ trưởng Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen bìa phải tháp tùng Tổng thống Mỹ và phu nhân trong chuyến thăm. Ảnh: AFP/Getty. Trong khuôn khổ chuyến thị sát, Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng tới thăm trung tâm phân phối ở Lynn Haven. Ảnh: Reuters. Ông Trump và phu nhân trực tiếp phân phát những chai nước sạch cho người dân trung tâm phân phối ở Lynn Haven. Ảnh: AP. Phản ứng vui vẻ của ông Trump khi bắt gặp ống kính phóng viên. Ảnh: AFP/Getty. Tổng thống Trump bắt tay cảm ơn một người dân khi người này nói sẽ ủng hộ ông trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Ảnh: AFP/Getty. Nhiều người tranh thủ selfie ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi được tận mắt nhìn thấy Tổng thống Trump. Ảnh: AFP/Getty. Sau Florida, ông Trump cũng sang bang Georgia để thị sát công tác khắc phục hậu quả cơn bão. Ảnh: AFP/Getty. Nông dân trồng bông và hồ đào là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do bão Michael ở Georgia. Ảnh: AFP/Getty. Tổng thống Mỹ Donald Trump động viên những người nông dân cố gắng vượt qua khó khăn hiện tại để sớm phục hồi sản xuất. Ảnh: AFP/Getty.

