  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cựu Giám đốc chống khủng bố Joe Kent bị FBI điều tra cáo buộc rò rỉ thông tin mật

Thứ Năm, 10:17, 19/03/2026
VOV.VN - Fox news dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành điều tra ông Joe Kent - người vừa từ chức Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, liên quan đến cáo buộc làm rò rỉ thông tin mật.

Các nguồn tin cho biết cuộc điều tra đã được khởi động trước khi ông Kent rời chính phủ. Ông Joe Kent đã từ chức hôm 17/3, rời vị trí quan chức chống khủng bố hàng đầu của Mỹ, với lý do phản đối chính sách của nước này đối với Iran.

Ông Joe Kent. Ảnh: Getty

Trong tuyên bố công khai, ông Kent cho biết, về mặt lương tâm, ông “không thể ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra”, đồng thời cho rằng Iran không gây ra mối đe dọa cận kề đối với Mỹ. Ông cũng nhận định cuộc xung đột hiện nay cho thấy sự thay đổi so với cách tiếp cận trước đây của chính quyền Mỹ, vốn hướng tới tránh các cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông.

Trước đó, một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump cho biết, ông Kent bị coi là “người làm rò rỉ thông tin” và đã bị loại khỏi các cuộc họp giao ban tình báo vài tháng trước khi từ chức.

Hiện chưa rõ cuộc điều tra của FBI có liên quan đến những lo ngại nói trên hay xuất phát từ một vấn đề riêng biệt.

Ông Kent từng là binh sĩ Lực lượng Đặc nhiệm Mũ nồi xanh của Lục quân Mỹ và sĩ quan bán quân sự thuộc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA). Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia vào giữa năm 2025.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
FBI bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng kinh hoàng gần Nhà Trắng
FBI bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng kinh hoàng gần Nhà Trắng

VOV.VN - Theo CNN, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tạm giữ một công dân Afghanistan liên quan đến vụ nổ súng xảy ra gần Nhà Trắng vào ngày 26/11.

FBI bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng kinh hoàng gần Nhà Trắng

FBI bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng kinh hoàng gần Nhà Trắng

VOV.VN - Theo CNN, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tạm giữ một công dân Afghanistan liên quan đến vụ nổ súng xảy ra gần Nhà Trắng vào ngày 26/11.

Cựu Giám đốc FBI James Comey bị truy tố
Cựu Giám đốc FBI James Comey bị truy tố

VOV.VN - Cựu Giám đốc FBI James Comey trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của chính phủ Mỹ bị truy tố liên bang liên quan đến cuộc điều tra về bầu cử Mỹ 2016. Diễn biến này được coi là một bước ngoặt pháp lý đáng chú ý, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Cựu Giám đốc FBI James Comey bị truy tố

Cựu Giám đốc FBI James Comey bị truy tố

VOV.VN - Cựu Giám đốc FBI James Comey trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của chính phủ Mỹ bị truy tố liên bang liên quan đến cuộc điều tra về bầu cử Mỹ 2016. Diễn biến này được coi là một bước ngoặt pháp lý đáng chú ý, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

FBI cảnh báo người dùng iPhone và Android nên tránh sai lầm này
FBI cảnh báo người dùng iPhone và Android nên tránh sai lầm này

VOV.VN - FBI vừa phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới đang ngày càng có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt nhắm vào người dùng iPhone và Android.

FBI cảnh báo người dùng iPhone và Android nên tránh sai lầm này

FBI cảnh báo người dùng iPhone và Android nên tránh sai lầm này

VOV.VN - FBI vừa phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới đang ngày càng có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt nhắm vào người dùng iPhone và Android.

