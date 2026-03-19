CIA: Iran tìm kiếm hỗ trợ tình báo từ Nga trong xung đột với Mỹ

Thứ Năm, 08:46, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe nói rằng Iran đang đề nghị Nga và các đối tác khác hỗ trợ tình báo về các mục tiêu quân sự của Mỹ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ quốc tế hóa sâu rộng hơn cuộc xung đột tại Trung Đông.

Phát biểu tại phiên điều trần Quốc hội ngày 18/3, ông Ratcliffe cho biết Iran đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Nga, Trung Quốc và các đối thủ khác của Mỹ. Tuy nhiên, ông không xác nhận liệu Nga đã cung cấp thông tin theo yêu cầu của Tehran hay chưa, với lý do nội dung này thuộc diện mật.

Giám đốc CIA John Ratcliffe điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện. Ảnh AP

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Nga đã cung cấp cho Iran dữ liệu về vị trí các cơ sở quân sự Mỹ, bao gồm tàu chiến và máy bay trong khu vực. Tuy nhiên Nga đã bác bỏ các cáo buộc này.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phủ nhận việc chia sẻ tình báo trong cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Donald Trump, đồng thời nói rằng “Mỹ có thể tin vào lời của ông ấy”. Tuy nhiên, Giám đốc CIA tỏ ra không tin tưởng.

Cùng tham dự phiên điều trần, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cũng từ chối tiết lộ chi tiết về khả năng Nga hỗ trợ Iran, song cho biết bất kỳ sự hỗ trợ nào cũng không làm thay đổi đáng kể năng lực tác chiến của Iran.

Những phát biểu trên phản ánh cách tiếp cận thận trọng của chính quyền Tổng thống Trump trước các thông tin về việc Nga có thể hỗ trợ Iran tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông. Trước đó, ông Trump tỏ ra hoài nghi về các cáo buộc này, cho rằng việc chia sẻ tình báo “không tạo ra khác biệt đáng kể” đối với khả năng tấn công của Iran.

Trong một diễn biến liên quan, Mỹ đã tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động vận chuyển dầu của Nga, sau khi giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do xung đột. Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ cho phép Ấn Độ tạm thời mua dầu thô Nga đã được vận chuyển trên biển.

Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA), Nga đã thu thêm khoảng 6,9 tỷ USD doanh thu từ dầu mỏ chỉ trong hai tuần đầu của cuộc xung đột.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt sau khi chiến sự kết thúc, tuy nhiên hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng về khả năng sớm đạt được một giải pháp chấm dứt xung đột.

Iran vẫn sở hữu kho tên lửa dồi dào, Israel tiếp tục tấn công Lebanon

VOV.VN - Trái ngược với nhiều nhận định của truyền thông phương Tây từ nhiều ngày trước rằng Iran đã cạn kiệt kho tên lửa sau chiến dịch không kích liên tiếp của Mỹ và Israel, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang cho thấy họ vẫn duy trì khả năng tấn công đáng kinh ngạc nhằm vào đối thủ.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: CIA Mỹ Iran tình báo Mỹ Iran tìm kiếm hỗ trợ tình báo từ Nga
Đồng minh của ông Trump chỉ ra lý do Iran có thể mới là bên nắm thế chủ động

VOV.VN - “Chúng ta rõ ràng đã giáng đòn mạnh vào Iran trên thực địa, nhưng ở mức độ nào đó, họ mới là bên đang nắm thế chủ động. Họ quyết định chúng ta sẽ bị cuốn vào cuộc chiến này bao lâu và liệu có phải đưa bộ binh vào hay không”, một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng nhận định.

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ ngành công nghiệp dầu khí của các quốc gia vùng Vịnh nếu cơ sở năng lượng của Iran tiếp tục bị tấn công, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang nhanh chóng.

