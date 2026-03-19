CIA: Iran tìm kiếm hỗ trợ tình báo từ Nga trong xung đột với Mỹ

Phát biểu tại phiên điều trần Quốc hội ngày 18/3, ông Ratcliffe cho biết Iran đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Nga, Trung Quốc và các đối thủ khác của Mỹ. Tuy nhiên, ông không xác nhận liệu Nga đã cung cấp thông tin theo yêu cầu của Tehran hay chưa, với lý do nội dung này thuộc diện mật.

Giám đốc CIA John Ratcliffe điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện. Ảnh AP

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Nga đã cung cấp cho Iran dữ liệu về vị trí các cơ sở quân sự Mỹ, bao gồm tàu chiến và máy bay trong khu vực. Tuy nhiên Nga đã bác bỏ các cáo buộc này.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phủ nhận việc chia sẻ tình báo trong cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Donald Trump, đồng thời nói rằng “Mỹ có thể tin vào lời của ông ấy”. Tuy nhiên, Giám đốc CIA tỏ ra không tin tưởng.

Cùng tham dự phiên điều trần, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cũng từ chối tiết lộ chi tiết về khả năng Nga hỗ trợ Iran, song cho biết bất kỳ sự hỗ trợ nào cũng không làm thay đổi đáng kể năng lực tác chiến của Iran.

Những phát biểu trên phản ánh cách tiếp cận thận trọng của chính quyền Tổng thống Trump trước các thông tin về việc Nga có thể hỗ trợ Iran tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông. Trước đó, ông Trump tỏ ra hoài nghi về các cáo buộc này, cho rằng việc chia sẻ tình báo “không tạo ra khác biệt đáng kể” đối với khả năng tấn công của Iran.

Trong một diễn biến liên quan, Mỹ đã tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động vận chuyển dầu của Nga, sau khi giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do xung đột. Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ cho phép Ấn Độ tạm thời mua dầu thô Nga đã được vận chuyển trên biển.

Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA), Nga đã thu thêm khoảng 6,9 tỷ USD doanh thu từ dầu mỏ chỉ trong hai tuần đầu của cuộc xung đột.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt sau khi chiến sự kết thúc, tuy nhiên hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng về khả năng sớm đạt được một giải pháp chấm dứt xung đột.