Cựu quan chức Iraq dưới thời Saddam Hussein trở thành thủ lĩnh mới của IS

Sau khi chiến dịch quân sự của Mỹ ngày 26 và 27/10 tiêu diệt được thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi và người phát ngôn của tổ chức khủng bố này Abu al-Hassan al-Muhajir ở Syria, IS được cho là đã có một thủ lĩnh mới.

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Reuters

Abdullah Qardash, kẻ có biệt danh là "kẻ hủy diệt" và "giáo sư" đã chính thức trở thành thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau cái chết của Baghdadi ngày 26/10, Newsweek dẫn lời một quan chức tình báo địa phương cho biết. Qardash cũng chính là kẻ trực tiếp giám sát các cuộc tấn công cũng như các chiến dịch liều chết của IS.

Trước đó, "kẻ hủy diệt" này từng là một quan chức trong quân đội Iraq dưới thời Tổng thống Saddam Hussein.

"Baghdadi chỉ là bù nhìn. Hắn không liên quan đến các chiến dịch hay các hoạt động hàng ngày. Tất cả những gì Baghdadi nói chỉ là có hoặc không. Hắn không có kế hoạch gì cả", quan chức tình báo trên cho biết.

Theo tờ Times of London, Qardash là một kẻ trung thành với Baghdadi khi hai tên này bị giam tại trung tâm giam giữ Camp Bucca ở Basra, Iraq sau khi bị quân Mỹ bắt giam vì có mối liên hệ với al-Qaeda vào năm 2003. Baghdadi thậm chí đã chuyển giao quyền lực cho Qardash trước khi hắn chết. Fadhel Abo Ragheef, cựu cố vấn an ninh trong chính phủ Iraq nhận định với tờ Times of London hồi tháng 8/2019 rằng Baghdadi đang "cố gắng chuẩn bị để Qardash lãnh đạo IS trong tương lai".

Các nhà nghiên cứu tại Trương Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam của Singapore cũng khẳng định rằng Qardash sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo IS.

"Được miêu tả bởi một số nhà phân tích an ninh là kẻ tàn ác và quyền lực, Qardash chịu trách nhiệm loại bỏ những kẻ chống lại đường lối lãnh đạo của al-Baghdadi", các nhà nghiên cứu trên cho biết.

Một số nhà quan sát lo ngại rằng cái chết của Baghdadi sẽ gây nên những cuộc tấn công khủng bố mới trên khắp thế giới. Trong một bức thư gửi cảnh sát, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner đã cảnh báo về hành động báo thù của những kẻ khủng bố.

"Các tế bào khủng bố “ngủ đông” sẽ tìm cách trả thù vì cái chết của Baghdadi", Mazloum Abdi, chỉ huy cấp cao trong Lực lượng Dân chủ Syria nhận định với AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo hôm 27/10 rằng Baghdadi đã bị chó nghiệp vụ dồn đến cuối đường hầm trong chiến dịch của Mỹ và hắn đã kích nổ chiếc áo vest gắn bom để tự kết liễu mình cùng 3 đứa con của hắn./.