Theo thông tin chính thức từ cảnh sát Nepal, ông KP Sharma Oli đã bị bắt tại khu vực Gundu, cách thủ đô Kathmandu khoảng 12 km. Cùng thời điểm, cựu Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak cũng bị bắt giữ tại nhà riêng. Cả hai bị cáo buộc liên quan đến việc trấn áp các cuộc biểu tình trong hai ngày 8–9/9/2025, khiến 77 người thiệt mạng, trong đó có nhiều thanh niên.

Cựu Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli bị bắt giữ ngày 28/3. Ảnh: Kathmandu post

Các vụ bắt giữ được tiến hành sau khi Bộ Nội vụ Nepal chính thức đệ trình đơn khiếu nại, tạo cơ sở pháp lý cho quá trình điều tra và ban hành lệnh bắt giữ đối với hai cựu lãnh đạo cấp cao.

Theo báo cáo của ủy ban điều tra độc lập do cựu thẩm phán Gauri Bahadur Karki đứng đầu, việc xử lý biểu tình có dấu hiệu “tắc trách và thiếu thận trọng về mặt hình sự”, đặc biệt là không có biện pháp ứng phó kịp thời dù đã có cảnh báo về nguy cơ leo thang bạo lực.

Ủy ban này kiến nghị truy tố ông Oli, ông Lekhak cùng một số quan chức an ninh theo các điều khoản liên quan đến tội sơ suất hình sự, với mức án có thể lên tới 10 năm tù.

Quyết định bắt giữ được thông qua tại cuộc họp nội các do Thủ tướng Balendra Shah chủ trì ngày 27/3, trong đó chính phủ nhất trí thực hiện ngay các khuyến nghị của ủy ban điều tra. Bộ trưởng Nội vụ Sudhan Gurung khẳng định nguyên tắc “không ai đứng trên pháp luật”, nhấn mạnh đây không phải là hành động mang tính trả đũa, mà là bước khởi đầu nhằm thực thi công lý và khôi phục niềm tin của người dân.

Hiện cả hai lãnh đạo đã bị tạm giữ tại cơ sở giam giữ ở Kathmandu và dự kiến sẽ được đưa ra trước tòa vào ngày 29/3. Lực lượng an ninh cũng được tăng cường trên toàn khu vực Thung lũng Kathmandu nhằm đảm bảo ổn định tình hình.

Vụ việc được dự báo sẽ có tác động sâu rộng tới cục diện chính trị Nepal trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền mới đang thúc đẩy chương trình cải cách và tăng cường trách nhiệm giải trình trong hệ thống chính trị.