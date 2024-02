Cựu Thủ tướng Pakistan bỏ phiếu trong tù

Các nhà lãnh đạo khác của PTI cũng đã bỏ phiếu tại nơi giam giữ bao gồm cựu ngoại trưởng Shah Mahmood Qureshi, cựu thủ hiến tỉnh Punjab Chaudhry Parvez Elahi, người đứng đầu đảng Liên đoàn Hồi giáo Awami, Sheikh Rashid và cựu Bộ trưởng Thông tin Fawad Chaudhry.

Người dân Pakistan tập trung bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở Jamrud. Ảnh: AP

Khoảng 100 tù nhân tại nhà tù Adiala, những người có chứng minh nhân dân (CNIC) hợp lệ, được tham gia bỏ phiếu. Ban quản lý nhà tù đã nhận các lá phiếu qua đường bưu điện từ Ủy ban Bầu cử Pakistan vào giữa tháng 1 và các lá phiếu này đã được trao cho các tù nhân.

Pakistan ngày 8/2 cũng đã tạm thời đình chỉ các dịch vụ di động trên toàn quốc trong ngày bầu cử. Động thái này được coi là nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn và duy trì an toàn công cộng; nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng mà chính quyền Pakistan đang tiếp cận trong vấn đề an ninh quốc gia.

Các nhà chức trách Pakistan đang theo dõi chặt chẽ tình hình và nỗ lực để khôi phục lại trạng thái bình thường, đồng thời ưu tiên các biện pháp an ninh.