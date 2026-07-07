Đa số người Nhật Bản, Hàn Quốc ủng hộ xây dựng cộng đồng kinh tế kiểu EU

Theo kết quả điều tra dư luận về “Hợp tác du lịch và thúc đẩy Cộng đồng kinh tế Hàn - Nhật” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc vừa công bố ngày 7/7, có tới 69,8% số người tham gia khảo sát cho biết ủng hộ việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng kinh tế Hàn - Nhật theo mô hình của Liên minh châu Âu (EU). Trong đó, 52,6% cho rằng cần thúc đẩy trong trung và dài hạn, còn 17,2% cho rằng cần thực hiện càng sớm càng tốt.

Các điểm du lịch của Nhật Bản luôn tấp nập du khách Hàn Quốc và ngược lại.

Liên quan đến hợp tác du lịch song phương, có 76,8% số người Hàn Quốc được hỏi cho rằng cần thúc đẩy và mở rộng hơn nữa hợp tác với Nhật Bản. Đồng thời, có 60,4% người Hàn Quốc đồng ý áp dụng cơ chế du lịch Hàn - Nhật không cần hộ chiếu, mà chỉ cần căn cước công dân, trong khi tỷ lệ phản đối là 32,8%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tán thành.

Ở phía Nhật Bản, kết quả của một báo cáo khác cũng cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan, với 59,8% người được hỏi nhất trí thúc đẩy xây dựng Cộng đồng kinh tế Hàn - Nhật theo mô hình EU, 58% đề xuất thắt chặt hợp tác du lịch với Hàn Quốc, và 44,8% ủng hộ cơ chế du lịch Hàn - Nhật không cần hộ chiếu, cao hơn nhiều so với 35% số người phản đối.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, chỉ có một vấn đề gây chia rẽ ý kiến người dân ở cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Đó là việc áp dụng cơ chế thị thực chung, cho phép công dân nước thứ ba tiếp tục nhập cảnh Hàn Quốc nếu đã có thị thực du lịch Nhật Bản và ngược lại, với 50% ủng hộ và 45,2% phản đối tại Hàn Quốc; trong khi tại Nhật Bản, 34,6% ủng hộ và 38,6% phản đối. Lý do được nêu là những lo ngại về nguy cơ gia tăng người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, dẫn tới tình trạng an ninh, trật tự xấu đi.

Bên cạnh đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc cũng dẫn số liệu trong báo cáo “Phân tích hiệu quả kinh tế của hợp tác du lịch Hàn - Nhật”, được công bố vào tháng 7/2025, để dự báo rằng, nếu áp dụng cơ chế thị thực chung Hàn - Nhật, Hàn Quốc có thể đón thêm khoảng 1,84 triệu lượt du khách nước ngoài mỗi năm.