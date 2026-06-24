Tàu Choe Hyon Triều Tiên đi vào hoạt động: Truyền thông Nhật Bản, Hàn Quốc nói gì?



Trong bản tin thời sự trưa 24/6, Hãng phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK dẫn nguồn tin từ Đài truyền hình trung ương Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng vừa tiến hành trọng thể lễ bàn giao tàu khu trục Choe Hyon cho lực lượng hải quân, với sự tham gia của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Tại đây, ông Kim nhấn mạnh “điểm yếu nhất của quân đội Triều Tiên là hải quân, nhưng nay mọi thứ đã đổi khác, hải quân Triều Tiên đã có một sức mạnh chiến đấu vượt qua mọi tưởng tượng”, đồng thời khẳng định “hạt nhân hóa hải quân là con đường hoàn toàn đúng đắn”.

Tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Trong khi đó, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cũng đưa tin về sự kiện này và cũng dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ca ngợi “sức mạnh tấn công hoàn hảo và năng lực tác chiến đa nhiệm” của Choe Hyon. Theo Yonhap, liên quan đến việc tăng cường sức mạnh trên biển, ông Kim cam kết sẽ nâng cao uy lực và độ tin cậy của khả năng răn đe hạt nhân và vận hành một cách toàn diện, hiệu quả sức mạnh hạt nhân quốc gia.

Truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc cũng dẫn các nguồn tin quân sự cho biết Choe Hyon là tàu khu trục lớp 5.000 tấn do Triều Tiên tự chế tạo và hạ thủy vào ngày 25/4/2025. Trước khi được triển khai thực chiến, tàu này đã nhiều lần phóng thử tên lửa vào tháng 3 và tháng 4 vừa qua. Khí tài chiến lược này được cho là có nhiều tính năng vượt trội, chứng tỏ năng lực đóng tàu và kỹ thuật quốc phòng rất cao của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại lễ bàn giao tàu Choe Hyon. (Ảnh: KCNA)

Tuy nhiên, vẫn còn những nhận định mang tính hoài nghi đối với động thái này của Bình Nhưỡng. NHK dẫn ý kiến của các chuyên gia Hàn Quốc cho rằng việc chế tạo - hạ thủy thành công một chiến hạm cỡ lớn và việc vận hành ổn định khí tài chiến lược này là hai việc khác nhau hoàn toàn, đồng thời nhận định “Triều Tiên vẫn đang ở trong giai đoạn có nhiều hạn chế về năng lực vận hành và khả năng kỹ thuật”.