Đại diện đặt biệt của ông Putin nói về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

Thứ Hai, 05:33, 18/05/2026
VOV.VN - Ngày 17/5, ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga và đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư - kinh tế quốc tế cho rằng, các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 được dựng lên với mục đích chính trị, nhằm làm suy yếu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trên mạng xã hội X, ông Kirill Dmitriev đã phản hồi phát biểu của ông Todd Blanche, người đứng đầu ngành tư pháp Mỹ. Ông Kirill Dmitriev khẳng định, toàn bộ câu chuyện về vụ bê bối cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 không có bất kỳ bằng chứng nào. Điều này gây tổn hại nghiêm trọng cho nước Mỹ. Theo ông Kirill Dmitriev, dư luận Mỹ cần đặt câu hỏi về mục đích thực sự của việc thổi phồng vấn đề này.

Ông Kirill Dmitriev - đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư - kinh tế quốc tế

Ông Kirill Dmitriev nhấn mạnh, những cáo buộc trên được tạo ra nhằm làm suy yếu vị thế của Tổng thống Donald Trump, làm tổn hại hình ảnh của Nga và cản trở quan hệ song phương.

Trước đó, Nga nhiều lần bác bỏ các cáo buộc can thiệp bầu cử. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi đây là những cáo buộc vô căn cứ, trong khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, không tồn tại bất kỳ bằng chứng xác thực nào.

Nga phủ nhận cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã phủ nhận cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sau khi xuất hiện một số thông tin từ chính quyền Mỹ nói rằng các mối đe dọa đánh bom giả tại các điểm bỏ phiếu dường như bắt nguồn từ Nga.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: Nga bầu cử Mỹ 2016 Donald Trump Kirill Dmitriev can thiệp bầu cử quan hệ Nga-Mỹ Điện Kremlin Dmitry Peskov Sergey Lavrov cáo buộc vô căn cứ
Tin liên quan

Nga cáo buộc Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia
VOV.VN - Ngày 16/9, trả lời trên kênh truyền hình LTV, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga đã cung cấp cho Mỹ dữ liệu cụ thể về thực tế là Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia.

Nga lên tiếng trước cáo buộc can thiệp bầu cử của tình báo Mỹ
VOV.VN - Nga hôm nay (17/3) bác bỏ cáo buộc của cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Tổng thống Vladimir Putin có khả năng đã chỉ đạo các nỗ lực thao túng cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 theo hướng có lợi cho ông Donald Trump.

Putin: Cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là nhằm phá hoại quan hệ Mỹ-Nga
VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho rằng cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ chỉ là các đồn đoán vô căn cứ nhằm phá hoại quan hệ giữa 2 nước. Ông nêu ra chi tiết ông Trump đã không tái đắc cử để phủ nhận chuyện can thiệp đó.

