Trên mạng xã hội X, ông Kirill Dmitriev đã phản hồi phát biểu của ông Todd Blanche, người đứng đầu ngành tư pháp Mỹ. Ông Kirill Dmitriev khẳng định, toàn bộ câu chuyện về vụ bê bối cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 không có bất kỳ bằng chứng nào. Điều này gây tổn hại nghiêm trọng cho nước Mỹ. Theo ông Kirill Dmitriev, dư luận Mỹ cần đặt câu hỏi về mục đích thực sự của việc thổi phồng vấn đề này.

Ông Kirill Dmitriev - đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư - kinh tế quốc tế

Ông Kirill Dmitriev nhấn mạnh, những cáo buộc trên được tạo ra nhằm làm suy yếu vị thế của Tổng thống Donald Trump, làm tổn hại hình ảnh của Nga và cản trở quan hệ song phương.

Trước đó, Nga nhiều lần bác bỏ các cáo buộc can thiệp bầu cử. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi đây là những cáo buộc vô căn cứ, trong khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, không tồn tại bất kỳ bằng chứng xác thực nào.