Trên cương vị phụ trách đối ngoại của thành phố lớn nhất Hoa Kỳ, ông Edward Mermelstein hoan nghênh sự hiện diện và tham gia tích cực của Phái đoàn Việt Nam không chỉ trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc mà cả các hoạt động do chính quyền thành phố New York tổ chức. Ông bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp giữa chính quyền thành phố New York với Phái đoàn Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trên các lĩnh vực; đánh giá cao vai trò và đóng góp của người Việt ở sở tại và bày tỏ sẵn sàng cùng Phái đoàn tổ chức các hoạt động gắn kết và tôn vinh cộng đồng.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang làm việc với Hội đồng quan hệ đối ngoại thành phố New York.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh vai trò và đóng góp của thành phố New York trong lịch sử phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc trong hành trình tìm đường cứu nước và nơi có Cơ quan đại diện của nước CHXHCN Việt Nam từ trước khi hai nước bình thường hoá quan hệ ngoại giao. Đại sứ đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của chính quyền thành phố New York trong việc đón tiếp các đoàn Lãnh đạo cấp cao và các cấp của Việt Nam, cảm ơn các cơ quan chức năng của thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và cộng đồng người gốc Việt sinh sống, học lập và làm ăn ổn định.

Về định hướng thời gian tới, hai bên nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa thành phố New York với Việt Nam nói chung và các địa phương, nhất là các thành phố lớn của Việt Nam nói riêng, đặc biệt trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và New York có thế mạnh như thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng sạch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân…

Ông Edward Mermelstein mong muốn ngày càng nhiều du học sinh, khách du lịch và nhà đầu tư Việt Nam lựa chọn thành phố New York làm điểm đến; hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà thầu Việt Nam tham gia các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và năng lượng điện của thành phố.

New York là thành phố đông dân nhất (khoảng 8,5 triệu) và có quy mô kinh tế lớn nhất (hơn 1,5 nghìn tỷ USD) của Hoa Kỳ. Ngoài vị thế trung tâm tài chính của thế giới, thành phố New York còn là nơi đặt trụ sở Liên Hợp Quốc và là trung tâm về truyền thông, nghệ thuật, giáo dục của Hoa Kỳ./.