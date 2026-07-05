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Đàm phán mua tên lửa BrahMos giữa Indonesia và Ấn Độ có tiến triển

Chủ Nhật, 14:38, 05/07/2026
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VOV.VN - Các cuộc đàm phán về việc Indonesia mua hệ thống tên lửa BrahMos của Ấn Độ đang diễn ra suôn sẻ và hy vọng sẽ sớm được hoàn tất - đây là chia sẻ của Đại sứ Ấn Độ tại Indonesia đưa ra trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Jakarta vào tuần tới.

Đại sứ Ấn Độ Sandeep Chakravorty cho biết, các cuộc đàm phán với Indonesia về tên lửa BrahMos đang được tiến hành và giá cả có thể là một yếu tố gây bất ngờ. Theo Đại sứ Ấn Độ, BrahMos là một hệ thống tên lửa với giá cả phải chăng và đáng tin cậy, mà các quốc gia như Indonesia có thể mua được. Các cuộc thảo luận với Indonesia đang rất tiến triển và hy vọng sớm đạt được một số thỏa thuận nhất định về tên lửa BrahMos.

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Tên lửa BrahMos. Ảnh: CSIS.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Indonesia từ ngày mùng 6-8/7 trong bối cảnh New Delhi tìm cách tăng cường quan hệ chiến lược trong khu vực. Ông Modi dự kiến có gặp Tổng thống Prabowo Subianto để thảo luận về một loạt các vấn đề.

Đại sứ Ấn Độ cho biết, chế biến khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Một trong những bản ghi nhớ (MoU) sẽ bao gồm lĩnh vực này, bên cạnh các thỏa thuận về chăm sóc sức khỏe, dược phẩm, giáo dục, không gian và các lĩnh vực khác.

Indonesia là nhà sản xuất niken lớn nhất thế giới- nguyên liệu chính để sản xuất pin. Ấn Độ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung niken từ nước ngoài. Ấn Độ cũng bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi từ một nước nhập khẩu vũ khí sang một nước xuất khẩu.

Ngân sách quốc phòng của Indonesia đạt 337.000 tỷ rupiah (18,7 tỷ USD) vào năm 2026. Bộ Quốc phòng Indonesia được phép chi khoảng 83.500 tỷ rupiah (4,6 tỷ USD) cho việc nâng cấp quân sự. Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh của đồng rupiah cũng đang làm dấy lên mối lo ngại về các kế hoạch nâng cấp quân sự của Bộ Quốc phòng.

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UAE quan tâm tên lửa BrahMos của Ấn Độ

VOV.VN - Ấn Độ đang đàm phán với UAE về khả năng chuyển giao một số hệ thống quốc phòng chủ lực, trong đó có tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos và hệ thống phòng không Akashteer. Động thái cho thấy UAE đang đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung vũ khí và tăng cường năng lực phòng thủ sau những biến động an ninh khu vực.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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