Đảng của ông Hun Sen trên đường giành thắng lợi áp đảo

Tính đến 22h00 ngày 23/7, với trên khoảng 80% số phiếu được kiểm, đảng Nhân dân CPC giành được trên 83,2% phiếu ủng hộ, bỏ cách xa đảng thứ hai là đảng bảo hoàng FUNCINPEC được khoảng trên 8 % số phiếu. Riêng tại Phnom Penh, kết quả sơ bộ của NEC cho thấy CPP giành được trên 84% số phiếu, qua đó giành được 11/12 ghế nghị sĩ của thủ đô.

Thủ tướng kiêm Chủ tịch đảng CPC Samdech Hun Sen.

Điều này có nghĩa là ông Hun Manet, con trai Thủ tướng Hun Sen- ứng cử viên Thủ tướng tương lai của CPP và xếp ở vị trí thứ nhất trong danh sách 12 ứng cử viên của CPP ra tranh cử tại đây, gần như chắc chắn sẽ trở thành nghị sĩ Quốc hội nhiệm kỳ tới.

Ngày 23/7, hơn 8,2 triệu cử tri Campuchia đã đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa VII, chiếm 84,58% trong tổng số 9.710.655 cử tri. Thông tin này được ông Prach Chan, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC), xác nhận tại cuộc họp báo tối cùng ngày về bầu cử. Với số liệu sơ bô này, bầu cử Quốc hội 2023 ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất trong vòng 20 năm tại Campuchia.

Các cử tri đi bỏ phiếu!

Đánh giá về công tác tổ chức bầu cử, ông Prach Chan cho biết them, nhờ sự phối hợp tốt giữa các cơ chế, hệ thống an ninh bầu cử các cấp với NEC và cơ quan tổ chức bầu cử các cấp, tiến trình bầu cử đã diễn ra thành công, trong không khí yên bình, an ninh, hòa bình và đảm bảo trật tự công cộng, không ghi nhận hành vi bạo lực và đe dọa.

Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử sẽ tiếp tục được NEC công bố từ 8h sáng 24/7 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố vào ngày 09/8 đến 04/9/2023.