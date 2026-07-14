Đảng Dân chủ hối thúc Nhà Trắng công bố điều tra vụ tấn công trường nữ sinh ở Iran

Trong bức thư do Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand dẫn đầu và có sự tham gia của hơn 20 thượng nghị sĩ Dân chủ, trong đó có thành viên cấp cao của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Jack Reed, các nhà lập pháp yêu cầu Lầu Năm Góc hoàn tất cuộc điều tra, công bố bản báo cáo không mật trong vòng một tuần, đồng thời trình Quốc hội kế hoạch nhằm ngăn chặn những sai sót tương tự trong tương lai.

Đám tang của các nạn nhân trường nữ sinh Iran bị trúng tên lửa làm 175 người chết. Ảnh: AFP.

Cuộc điều tra nội bộ sơ bộ của quân đội Mỹ trước đó cho thấy lực lượng Mỹ nhiều khả năng đã gây ra vụ tấn công ngày 28/2 tại thành phố Minab trong ngày đầu tiên của cuộc chiến với Iran. Các nguồn tin cho biết quá trình xác định mục tiêu có thể đã dựa trên thông tin tình báo lỗi thời.

Lầu Năm Góc cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và hiện chưa có thông tin mới để công bố. Giới chức Iran cáo buộc vụ tấn công khiến hơn 175 học sinh và giáo viên thiệt mạng, đồng thời gọi đây là một tội ác chiến tranh của Mỹ.

Nếu con số này được xác nhận và trách nhiệm thuộc về quân đội Mỹ, đây sẽ là vụ việc gây thương vong dân thường nghiêm trọng nhất do quân đội Mỹ gây ra kể từ vụ ném bom nhầm hầm trú ẩn ở Iraq năm 1991 khiến hơn 400 dân thường thiệt mạng.

Các tài liệu lưu trữ từ trang web chính thức của ngôi trường cho thấy cơ sở này nằm sát một khu phức hợp do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) quản lý. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, từng cho biết cuộc điều tra đặc biệt phức tạp vì trường học nằm trong khu vực có căn cứ tên lửa hành trình đang hoạt động của Iran.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump trước đây bày tỏ hoài nghi rằng quân đội Mỹ có thể xác định chính xác nguyên nhân vụ việc. Ông nói chưa thấy bằng chứng cho thấy tên lửa của Mỹ là nguyên nhân gây ra vụ tấn công và cho rằng ông không tin đó là vũ khí của Mỹ.

Trong thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Đô đốc Brad Cooper, các thượng nghị sĩ nhấn mạnh quân đội Mỹ có nghĩa vụ pháp lý và đạo đức phải thực hiện mọi biện pháp khả thi để bảo vệ dân thường. Họ yêu cầu Bộ Quốc phòng công khai kết quả điều tra, giải trình với Quốc hội và người dân Mỹ, đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục cụ thể để tránh tái diễn những sai lầm tương tự trong các chiến dịch quân sự sau này.