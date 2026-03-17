Liên Hợp Quốc điều tra vụ tấn công trường nữ sinh tại Iran

Thứ Ba, 21:23, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã khởi động cuộc điều tra vụ tấn công tên lửa nhằm vào một trường học tại Iran, khiến hàng trăm trẻ em thiệt mạng. Vụ việc làm dấy lên lo ngại sâu sắc về thương vong đối với dân thường trong bối cảnh xung đột leo thang tại khu vực.

Phái đoàn Tìm kiếm Sự thật của Liên Hợp Quốc về Iran cho biết, cuộc điều tra hiện đang ở giai đoạn đầu và được tiến hành từ xa do chưa được tiếp cận hiện trường. Các nhà điều tra nhấn mạnh, họ đặc biệt quan ngại trước những thông tin liên quan đến vụ tấn công và đang ưu tiên đánh giá quy mô cũng như hệ lụy của sự việc.

Phát biểu tại họp báo, thành viên phái đoàn, ông Max du Plessis nhấn mạnh, một cuộc điều tra độc lập là cần thiết để làm rõ trách nhiệm, đặc biệt trong bối cảnh số lượng lớn dân thường, trong đó có trẻ em, đã thiệt mạng.

Vụ tấn công xảy ra tại trường Shajareh Tayyebeh trong ngày đầu tiên của các cuộc không kích. (Ảnh: Reuters)

“Hiện tại, chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra. Các bạn có thể hình dung rằng ở giai đoạn này, chúng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc từ xa xem xét những gì đã xảy ra. Chúng tôi không có quyền tiếp cận Iran. Chúng tôi đã yêu cầu được tiếp cận và sẽ tiếp tục tìm kiếm sự tiếp cận đó. Chúng tôi đang ưu tiên xem xét ý nghĩa và hậu quả của vụ tấn công này. Bất kể điều gì xảy ra liên quan đến sự kiện như vậy, xét đến những sinh mạng vô tội đã mất đi, thì việc tiến hành một cuộc điều tra như vậy và một kết quả độc lập cần phải được thực hiện là vô cùng cần thiết”, ông Max du Plessis chia sẻ.

Theo phía Iran, vụ tấn công xảy ra tại trường Shajareh Tayyebeh trong ngày đầu tiên của các cuộc không kích, với hai quả tên lửa liên tiếp khiến 168 trẻ em thiệt mạng, phần lớn là các bé gái. Các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc cho biết đã tiếp nhận những báo cáo đáng tin cậy về con số thương vong này.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy trường nữ sinh Shajareh Tayyebeh trước khi bị tấn công. (Ảnh: Reuters)

Truyền thông quốc tế dẫn nguồn tin cho biết, các nhà điều tra quân sự Mỹ nghi ngờ lực lượng Mỹ có thể liên quan đến vụ việc, tuy nhiên chưa đưa ra kết luận chính thức. Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đã nâng cấp cuộc điều tra nội bộ.

Nếu trách nhiệm của Mỹ được xác nhận, đây có thể trở thành một trong những vụ việc gây thương vong dân thường nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ trong các chiến dịch quân sự tại Trung Đông.

EU cảnh báo rủi ro toàn cầu từ eo biển Hormuz

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục nhấn mạnh giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Iran, trong bối cảnh rủi ro gián đoạn tại eo biển Hormuz đe dọa nguồn cung dầu mỏ, gây tác động dây chuyền tới năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu.

 

Hồng Nhung/VOV1
Tag: Liên Hợp Quốc tấn công trường học Iran trường Shajareh Tayyebeh khủng hoảng nhân đạo
Chiến sự tại Iran có thể định hình lại cục diện năng lượng toàn cầu

VOV.VN - Xung đột tại Iran đang làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng mạnh và buộc các quốc gia phải điều chỉnh chiến lược. Từ chạy đua nguồn cung đến thúc đẩy năng lượng sạch, thế giới đứng trước những lựa chọn mang tính bước ngoặt.

Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 17/3 cho biết quân đội nước này đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani trong một cuộc không kích diễn ra đêm 16/3.

Iran cảnh báo eo biển Hormuz “sẽ không còn như trước”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng, các đợt không kích của Mỹ không thể phá hủy năng lực vũ khí của Tehran, đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu kết thúc.

