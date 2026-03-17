Liên Hợp Quốc điều tra vụ tấn công trường nữ sinh tại Iran

Phái đoàn Tìm kiếm Sự thật của Liên Hợp Quốc về Iran cho biết, cuộc điều tra hiện đang ở giai đoạn đầu và được tiến hành từ xa do chưa được tiếp cận hiện trường. Các nhà điều tra nhấn mạnh, họ đặc biệt quan ngại trước những thông tin liên quan đến vụ tấn công và đang ưu tiên đánh giá quy mô cũng như hệ lụy của sự việc.

Phát biểu tại họp báo, thành viên phái đoàn, ông Max du Plessis nhấn mạnh, một cuộc điều tra độc lập là cần thiết để làm rõ trách nhiệm, đặc biệt trong bối cảnh số lượng lớn dân thường, trong đó có trẻ em, đã thiệt mạng.

Vụ tấn công xảy ra tại trường Shajareh Tayyebeh trong ngày đầu tiên của các cuộc không kích. (Ảnh: Reuters)

“Hiện tại, chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra. Các bạn có thể hình dung rằng ở giai đoạn này, chúng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc từ xa xem xét những gì đã xảy ra. Chúng tôi không có quyền tiếp cận Iran. Chúng tôi đã yêu cầu được tiếp cận và sẽ tiếp tục tìm kiếm sự tiếp cận đó. Chúng tôi đang ưu tiên xem xét ý nghĩa và hậu quả của vụ tấn công này. Bất kể điều gì xảy ra liên quan đến sự kiện như vậy, xét đến những sinh mạng vô tội đã mất đi, thì việc tiến hành một cuộc điều tra như vậy và một kết quả độc lập cần phải được thực hiện là vô cùng cần thiết”, ông Max du Plessis chia sẻ.

Theo phía Iran, vụ tấn công xảy ra tại trường Shajareh Tayyebeh trong ngày đầu tiên của các cuộc không kích, với hai quả tên lửa liên tiếp khiến 168 trẻ em thiệt mạng, phần lớn là các bé gái. Các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc cho biết đã tiếp nhận những báo cáo đáng tin cậy về con số thương vong này.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy trường nữ sinh Shajareh Tayyebeh trước khi bị tấn công. (Ảnh: Reuters)

Truyền thông quốc tế dẫn nguồn tin cho biết, các nhà điều tra quân sự Mỹ nghi ngờ lực lượng Mỹ có thể liên quan đến vụ việc, tuy nhiên chưa đưa ra kết luận chính thức. Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đã nâng cấp cuộc điều tra nội bộ.

Nếu trách nhiệm của Mỹ được xác nhận, đây có thể trở thành một trong những vụ việc gây thương vong dân thường nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ trong các chiến dịch quân sự tại Trung Đông.