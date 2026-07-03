Đánh bom tại Thủ đô Syria khiến ít nhất 6 người thiệt mạng

Theo Bộ nội vụ Syria, một thiết bị nổ đã được đặt bên trong quán cà phê, nằm cách Cung điện Công lý, một tòa nhà chính phủ quan trọng tại quận Al-Hejaz thuộc thủ đô Damascus, chỉ 100 mét. Thống đốc Damascus Maher Idlibi cho biết, vụ nổ do một thiết bị nổ tự chế gây ra.

Khói bốc từ vụ đánh bom ở Syria. (Nguồn: Bộ Nội vụ Syria)

Vụ tấn công này đặt ra một thách thức an ninh khác đối với chính quyền của Tổng thống Ahmed Al-Sharaa, người đã nắm quyền sau khi lật đổ cựu Tổng thống Bashar Al-Assad vào cuối năm 2024.

Kể từ đó, thủ đô Damascus đã chứng kiến ​​một số vụ việc an ninh, bao gồm vụ đánh bom xe gần trụ sở Bộ Quốc phòng hồi tháng 5 vừa qua, khiến 1 binh sĩ Syria thiệt mạng và ít nhất 18 người khác bị thương.

Mặc dù chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom hôm qua, nhưng các quan chức an ninh cho biết, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (ISIS) đã tìm cách lợi dụng khoảng trống an ninh do việc lật đổ ông Bashar Al-Assad, để tái kích hoạt các nhóm khủng bố nằm vùng, tuyển mộ chiến binh và mua sắm vũ khí.

Năm 2025, Syria rung chuyển bởi các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ mới và phiến quân thuộc cộng đồng thiểu số Alawite ở phía Tây, cũng như các tay súng Druze ở phía Nam.