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Quân đội Israel tuyên bố tiêu diệt các phần tử có vũ trang ở miền Nam Syria

Chủ Nhật, 21:42, 28/06/2026
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VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay (28/6) cho biết, họ đã tiêu diệt một số phần tử có vũ trang tại miền Nam Syria, nơi Israel đã chiếm đóng từ cuối năm 2024 và nhiều lần xâm nhập lãnh thổ Syria.


Theo tuyên bố của quân đội Israel, binh sĩ nước này đã tiêu diệt một số phần tử có vũ trang trong “khu vực an ninh” ở miền Nam Syria.

Sau khi cựu Tổng thống Syria Bashar Al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024, Israel đã đưa quân vào vùng đệm do Liên Hợp quốc tuần tra, ngăn cách lực lượng Israel và Syria trên Cao nguyên Golan, đồng thời tiến hành nhiều cuộc không kích và xâm nhập vào lãnh thổ Syria.

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Một vị trí quan sát của binh sĩ Israel ở miền nam Syria - Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Israel

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz hồi đầu tháng này cho biết, Israel có kế hoạch duy trì quân đội ở Syria vô thời hạn, cũng như ở Lebanon và Gaza. Israel cũng tuyên bố muốn có một khu vực phi quân sự ở miền Nam Syria.

Israel đã chiếm phần lớn Cao nguyên Golan từ Syria trong Chiến tranh Arab - Israel năm 1967, sau đó sáp nhập các khu vực này, một động thái không được hầu hết cộng đồng quốc tế công nhận.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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