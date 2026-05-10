Đánh bom và phục kích lực lượng cảnh sát ở Pakistan, ít nhất 12 người thiệt mạng

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tấn công xảy ra vào ngày hôm qua (9/5). Một chiếc xe chứa bom đã phát nổ tại chốt kiểm soát cảnh sát, sau đó các tay súng tiếp tục phục kích lực lượng chức năng khi họ đang trên đường tới hiện trường để ứng cứu.

Người dân tập trung trên đống đổ nát của một đồn cảnh sát bị hư hại sau vụ đánh bom xe ở Bannu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, ngày 10/5/2026. Ảnh: Reuters

Ngay sau vụ việc, xe cứu thương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Giới chức y tế cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các bệnh viện công ở thành phố Bannu để tập trung cứu chữa các nạn nhân. Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường sau vụ tấn công cho thấy trạm gác cảnh sát đã bị san phẳng thành đống đổ nát. Gạch đá, xác xe cháy đen và các phương tiện biến dạng văng khắp khu vực. Nhóm phiến quân Ittehad-ul-Mujahideen đã lên tiếng nhận trách nhiệm đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu này.