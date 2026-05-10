中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đánh bom và phục kích lực lượng cảnh sát ở Pakistan, ít nhất 12 người thiệt mạng

Chủ Nhật, 14:49, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà chức trách Pakistan hôm nay (10/5) cho biết ít nhất 12 nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe tại một chốt kiểm soát ở Tây Bắc nước này, ngay sau đó là một cuộc phục kích nhằm vào lực lượng tiếp viện.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tấn công xảy ra vào ngày hôm qua (9/5). Một chiếc xe chứa bom đã phát nổ tại chốt kiểm soát cảnh sát, sau đó các tay súng tiếp tục phục kích lực lượng chức năng khi họ đang trên đường tới hiện trường để ứng cứu.

Danh bom va phuc kich luc luong canh sat o pakistan, it nhat 12 nguoi thiet mang hinh anh 1
Người dân tập trung trên đống đổ nát của một đồn cảnh sát bị hư hại sau vụ đánh bom xe ở Bannu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, ngày 10/5/2026. Ảnh: Reuters

Ngay sau vụ việc, xe cứu thương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Giới chức y tế cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các bệnh viện công ở thành phố Bannu để tập trung cứu chữa các nạn nhân. Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường sau vụ tấn công cho thấy trạm gác cảnh sát đã bị san phẳng thành đống đổ nát. Gạch đá, xác xe cháy đen và các phương tiện biến dạng văng khắp khu vực. Nhóm phiến quân Ittehad-ul-Mujahideen đã lên tiếng nhận trách nhiệm đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu này.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
Tag: Pakistan đánh bom
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ dùng bom xuyên phá nặng hơn 2 tấn đánh vào cơ sở tên lửa ngầm Iran
Mỹ dùng bom xuyên phá nặng hơn 2 tấn đánh vào cơ sở tên lửa ngầm Iran

VOV.VN - Mỹ triển khai bom xuyên phá nặng 2,3 tấn nhằm vào các cơ sở tên lửa ngầm của Iran gần eo biển Hormuz, động thái được cho là nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa đối với tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới.

Mỹ dùng bom xuyên phá nặng hơn 2 tấn đánh vào cơ sở tên lửa ngầm Iran

Mỹ dùng bom xuyên phá nặng hơn 2 tấn đánh vào cơ sở tên lửa ngầm Iran

VOV.VN - Mỹ triển khai bom xuyên phá nặng 2,3 tấn nhằm vào các cơ sở tên lửa ngầm của Iran gần eo biển Hormuz, động thái được cho là nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa đối với tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới.

IAEA cảnh báo "hoạt động thường xuyên" tại các cơ sở hạt nhân Iran bị đánh bom
IAEA cảnh báo "hoạt động thường xuyên" tại các cơ sở hạt nhân Iran bị đánh bom

VOV.VN - Các thanh sát viên hạt nhân Liên Hợp Quốc ghi nhận Iran vẫn duy trì hoạt động thường xuyên tại những cơ sở làm giàu urani từng bị không kích, trong khi hạn chế tiếp cận của thanh sát viên, tiếp tục làm dấy lên lo ngại và gây khó khăn cho tiến trình đàm phán với Mỹ.

IAEA cảnh báo "hoạt động thường xuyên" tại các cơ sở hạt nhân Iran bị đánh bom

IAEA cảnh báo "hoạt động thường xuyên" tại các cơ sở hạt nhân Iran bị đánh bom

VOV.VN - Các thanh sát viên hạt nhân Liên Hợp Quốc ghi nhận Iran vẫn duy trì hoạt động thường xuyên tại những cơ sở làm giàu urani từng bị không kích, trong khi hạn chế tiếp cận của thanh sát viên, tiếp tục làm dấy lên lo ngại và gây khó khăn cho tiến trình đàm phán với Mỹ.

Thủ tướng Australia phải sơ tán vì nơi ở bị dọa đánh bom
Thủ tướng Australia phải sơ tán vì nơi ở bị dọa đánh bom

VOV.VN - Tối qua (24/2), Thủ tướng Australia đã phải đi sơ tán sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom nơi ở tại thủ đô Canberra. Sau khi cảnh sát phát hiện không có mối đe dọa nào, ông đã quay trở lại nơi ở ngay trong đêm. 

Thủ tướng Australia phải sơ tán vì nơi ở bị dọa đánh bom

Thủ tướng Australia phải sơ tán vì nơi ở bị dọa đánh bom

VOV.VN - Tối qua (24/2), Thủ tướng Australia đã phải đi sơ tán sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom nơi ở tại thủ đô Canberra. Sau khi cảnh sát phát hiện không có mối đe dọa nào, ông đã quay trở lại nơi ở ngay trong đêm. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ