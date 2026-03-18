中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ dùng bom xuyên phá nặng hơn 2 tấn đánh vào cơ sở tên lửa ngầm Iran

Thứ Tư, 08:55, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mỹ triển khai bom xuyên phá nặng 2,3 tấn nhằm vào các cơ sở tên lửa ngầm của Iran gần eo biển Hormuz, động thái được cho là nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa đối với tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 17/3 cho biết, quân đội Mỹ đã sử dụng các loại bom dẫn đường nặng 5.000 pound (2,3 tấn), được thiết kế để xuyên phá mục tiêu sâu dưới lòng đất, nhằm vào các cơ sở tên lửa của Iran dọc theo eo biển Hormuz.

my dung bom xuyen pha nang hon 2 tan danh vao co so ten lua ngam iran hinh anh 1
Máy bay B-2 Spirit của Mỹ thả bom GBU-57. Ảnh: USAF

“Vài giờ trước, lực lượng Mỹ đã triển khai thành công nhiều loại đạn xuyên phá nặng 5.000 pound nhằm vào các cơ sở tên lửa kiên cố của Iran dọc bờ biển gần eo biển Hormuz. Các tên lửa hành trình chống hạm của Iran tại những địa điểm này gây rủi ro đối với hoạt động hàng hải quốc tế trong khu vực”, CENTCOM cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Một quan chức Mỹ cho biết loại vũ khí được sử dụng là bom GBU-72 Advanced 5K Penetrator, được quân đội Mỹ đưa vào sử dụng lần đầu tiên năm 2021. Theo Không quân Mỹ, loại bom này được phát triển nhằm đối phó với các mục tiêu kiên cố, nằm sâu dưới lòng đất.

Trong một video đăng tải năm 2023 từ căn cứ không quân Nellis, các quân nhân Mỹ mô tả loại bom này là “không giống bất kỳ loại vũ khí nào hiện có”. Theo Trung sĩ Không quân Zachary Schaeffer, đây là loại bom sử dụng hệ thống dẫn đường bằng GPS thay vì laser, cho phép tấn công chính xác mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết.

Eo biển Hormuz hiện gần như bị đóng cửa trên thực tế do các mối đe dọa từ Iran nhằm vào tàu thuyền của Mỹ, Israel và các đồng minh. Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, ngày 17/3 khẳng định Mỹ sẽ “tiếp tục nhanh chóng làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa tự do hàng hải trong và xung quanh eo biển Hormuz”.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Mỹ tấn công Iran bom xuyên phá GBU-72 eo biển Hormuz Trung Đông nóng xung đột Mỹ Iran vũ khí Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phản ứng của ông Trump khi quan chức tình báo từ chức để phản đối cuộc chiến Iran
VOV.VN - Phản ứng về việc Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Joe Kent từ chức, Tổng thống Trump nói rằng nếu một quan chức không coi Iran là mối đe dọa đối với Mỹ thì ông không muốn người đó làm việc trong chính quyền của mình.

Ông Zelensky: 200 chuyên gia Ukraine đang hỗ trợ Trung Đông đối phó UAV Iran
VOV.VN - Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ UAV, đồng thời cho biết nước này có khả năng sản xuất khoảng 2.000 UAV đánh chặn mỗi ngày, trong đó có thể cung cấp một nửa cho các đối tác và đồng minh.

Chiến sự Iran và cú sốc dầu mỏ: Các nước tìm cách xoay xở
VOV.VN - Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã làm gián đoạn tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng và buộc nhiều quốc gia áp dụng các biện pháp khẩn cấp để tránh khủng hoảng năng lượng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ