Đảo chính tại Niger: Chính quyền quân sự cam kết không tấn công Đại sứ quán Pháp

Tuyên bố trong buổi họp báo quốc tế tại thủ đô Niamey, Thủ tướng Chính phủ Niger do phe đảo chính lập ra, ông Ali Lamine Zeine khẳng định các lực lượng vũ trang nước này vẫn được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ, do nguy cơ bị tấn công quân sự từ bên ngoài chưa bị loại bỏ. Theo đó, hành động tấn công có thể diễn ra bất kỳ lúc nào, bởi một số quốc gia tiếp tục kêu gọi can thiệp quân sự vào Niger.

An ninh được siết chặt bên ngoài Đại sứ quán Pháp tại Niger. Nguồn: Reuters

Về vấn đề trục xuất Đại sứ Pháp, Thủ tướng Ali Lamine Zeine một lần nữa khẳng định sự hiện diện của Đại sứ Sylvain Itte tại Niger là bất hợp pháp, nhấn mạnh rằng việc trục xuất nhân vật này là quyết định không thể đảo ngược. Mặc dù vậy, người đứng đầu Chính phủ đảo chính Niger cam kết các lực lượng thực thi pháp luật nước này sẽ không tiến vào bên trong Đại sứ quán Pháp để thực hiện việc trục xuất.

Tương tự, với sự hiện diện của quân đội Pháp tại Niger, Thủ tướng Ali Lamine Zeine nêu rõ chính quyền quân sự đã quyết định hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự đã ký với Pháp. Do đó, sự có mặt của các binh sỹ Pháp trên lãnh thổ Niger trong bối cảnh hiện nay là bất hợp pháp.

Tuyên bố của Thủ tướng Niger được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm người biểu tình tiếp tục tập trung bên ngoài căn cứ quân sự và Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey, để gây sức ép buộc Pháp phải rút Đại sứ Sylvain Itte cùng toàn bộ các binh sỹ đang đồn trú tại Niger về nước. Tuy nhiên, cho đến nay, Chính phủ Pháp vẫn giữ nguyên lập trường không rút Đại sứ và các quân nhân về nước với lý do Pháp không công nhận chính quyền đảo chính.