Đảo chính tại Niger: Chính quyền quân sự cầu viện quân Wagner

Theo các nguồn tin khu vực, lời đề nghị sự trợ giúp từ tập đoàn Wagner được một lãnh đạo phe đảo chính Niger đưa ra trong cuộc gặp trực tiếp với một chỉ huy của lực lượng Wagner ở Mali – một trong hai quốc gia láng giềng (cùng với Burkina Fasa) đã tuyên bố ủng hộ phe đảo chính chống lại mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào Niger. Động thái được tiến hành chỉ vài giờ sau khi Pháp (sáng 5/8) tuyên bố ủng hộ việc Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) quyết định can thiệp quân sự vào Niger nếu phe đảo chính không từ bỏ quyền lực trong vòng 1 tuần theo tối hậu thư kết thúc ngày 6/8. Chính quyền Nga cũng như lực lượng Wagner chưa bình luận gì về thông tin này.

Quân đội Niger tổ chức đảo chính, lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum. (Nguồn: Reuters)

Trước đó, chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại Niger nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả tức thì mà không cần thông báo trước đối với mọi sự can thiệp quân sự từ bên ngoài vào nước này. Trong bối cảnh đó, tại thủ đô Niamey và một số thành phố lớn của Niger, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình trong nhiều ngày liên tiếp để bày tỏ sự ủng hộ phe đảo chính, phản đối các lệnh trừng phạt và can thiệp từ bên ngoài vào Niger.

Giới phân tích khu vực lo ngại xung đột vũ trang sẽ nổ ra tại Niger và có nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực, nếu ECOWAS tiến hành can thiệp quân sự vào Niger để khôi phục trật tự Hiến pháp như đã nêu trong tối hậu thư hôm 30/7.