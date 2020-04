Dịch Covid-19 có dấu hiệu khả quan - Châu Âu lên kế hoạch giảm hạn chế

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Italy, Pháp và Tây Ban Nha – những nước từng là tâm điểm dịch ở châu Âu giảm mạnh đã khiến chính phủ các nước này quyết định từng bước nới lỏng phong tỏa, tạo điều kiện cho người dân trở lại cuộc sống bình thường. Đây là một dấu hiệu tích cực trong bối cảnh thế giới vẫn đang nỗ lực phòng chống Covid-19.

Một số nước châu Âu lên kế hoạch nới lỏng phong tỏa, tạo điều kiện trở lại cuộc sống bình thường giữa bối cảnh tỷ lệ tử vong vì Covid-19 giảm mạnh. Ảnh minh họa: Reuters

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy hôm qua (26/4) cho biết nước này ghi nhận thêm 260 ca tử vong do Covid-19, mức thấp nhất kể từ ngày 14/3 vừa qua. Theo số liệu mới nhất do trường đại học Johns Hopkins, Mỹ công bố, số ca lây nhiễm Covid-19 ở Italy hiện là 197.675, trong đó số ca hồi phục là gần 65.000, tăng hơn 1.800 ca. Số ca điều trị tích cực tiếp tục giảm 93 ca xuống còn hơn 2.000 trường hợp.

Số ca lây nhiễm và tử vong giảm đã khiến giới chức Italy tin tưởng, tỷ lệ lây nhiễm đã giảm bớt nguy cơ, đủ để nới lỏng biện pháp hạn chế. Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm qua cho biết, Italy sẽ bắt đầu giai đoạn 2 dỡ bỏ các biện pháp nới lỏng hạn chế được áp đặt khoảng 7 tuần trước từ 4/5 tới.

Theo đó, mọi người sẽ được phép đi thăm người thân, với số lượng hạn chế và phải đeo khẩu trang. Dịch vụ tang lễ cũng sẽ được nối lại song số người tham dự không vượt quá 15 người. Các vận động viên cũng được phép tập luyện trở lại. Mọi người có thể chơi thể thao song trong phạm vi gần nhà họ. Các dịch vụ bán mang về của quán bar, nhà hàng được phép mở cửa trở lại từ 4/5. Riêng các dịch vụ làm đẹp như, làm tóc, làm đẹp da sẽ mở cửa trở lại từ 1/6 tới. Công viên cũng sẽ được mở lại song trường học sẽ vẫn phải đóng cửa cho đến tháng 9 tới.

Pháp cũng ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 giảm mạnh. Cụ thể, trong vòng 24 giờ qua, số ca tử vong ở Pháp là 242 trường hợp, giảm hơn 1/3 so với ngày trước. Đến nay, tại Pháp đã có tổng cộng gần 45.000 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi, 28.000 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, giảm 5 ca so với hôm trước, trong đó 4.682 người phải chăm sóc đặc biệt. Nhà chức trách Pháp cho biết sẽ công bố biện pháp giảm hạn chế vào ngày mai.

Tại Tây Ban Nha, một trong số các quốc gia ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, tình hình dịch bệnh cũng bắt đầu thuyên giảm. Nhiều bậc phụ huynh đã bắt đầu cho trẻ đi chơi khi Chính phủ ban hành quy định trẻ em dưới 14 tuổi ở Tây Ban Nha hôm qua lần đầu tiên được phép ra ngoài.

Một số phụ huynh nói: “Thật là tuyệt vời. Tôi không dám tin là đã 6 tuần trôi qua. Hôm nay tôi đưa cho bọn trẻ xe đẩy, chúng đã rất phấn khích”.

“Đây là điều cần thiết sau 42 ngày qua. Thứ đầu tiên con tôi nói với tôi khi thức dậy là mẹ ơi, con có thể ra ngoài hôm nay phải không”.

Đây là bước đi đầu tiên trước khi Chính phủ Tây Ban Nha lên kế hoạch dần dần giảm các biện pháp hạn chế ở nước này. Dự kiến Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sẽ công bố một bản kế hoạch chi tiết nhằm giảm phong tỏa ở nước này vào ngày mai (28/4).

Chính phủ Anh cũng vừa thông báo, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ trở lại làm việc từ hôm nay (27/4), sau gần một tháng vắng mặt để điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Ông Johnson, 55 tuổi, đã phải nhập viện từ ngày 5/4 sau 10 ngày tự cách ly tại nhà vì mắc Covid-19. Dự kiến, khi quay trở lại làm việc, Thủ tướng Anh sẽ đưa ra quyết định về việc lệnh phong tỏa đang được áp đặt tại Anh được dỡ bỏ khi nào và được thực hiện theo lộ trình ra sao. Tính tới nay, Anh đã ghi nhận hơn 148.000 ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 20.000 ca tử vong. Anh áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 23/3 để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Biện pháp này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế của “xứ sở sương mù”.

Nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang trong quá trình nới lỏng hạn chế. Đức đã cho phép các cửa hàng không thiết yếu mở cửa trở lại từ cuối tuần qua. Đan Mạch đã cho phép học sinh lớp 6 được phép tới trường./.

Hồng Nhung/VOV1

Tổng hợp