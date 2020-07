Dịch Covid-19 tại Australia bước vào giai đoạn nguy hiểm

Thủ hiến bang Victoria của Australia Daniel Andrews hôm nay (12/7) cho biết dịch Covid-19 tại bang này đã phát triển đến mức “nguy hiểm” và bang Victoria đang phải ở trong giai đoạn khó khăn khi có thêm 273 ca Covid-19 trong 24 giờ qua. Bệnh viên Alfred ở thành phố Melbourne chính thức bị làn sóng thứ hai của dịch Covid-19 tấn công khi số nhân viên y tế tại bệnh viên bị Covid-19 lên đến 8 người.

Chính quyền bang Victoria là địa phương đầu tiên của Australia kêu gọi người dân sử dụng khẩu trang ở nơi công cộng. (Nguồn ABC News).

Nếu trong đợt đầu của dịch Covid-19, nạn nhân chủ yếu là những người lớn tuổi thì điều nguy hiểm trong sự bùng phát dịch bệnh lần hai đó là những người bị bệnh lại là những người trẻ tuổi. Do thiếu nguồn nhân lực và dịch bệnh đang lan rộng, việc truy suất những người có khả năng bị Covid-19 tại bang Victoria đang gặp khó khăn. Theo truyền thông Australia, có những người phải chờ tới 2 tuần mới được khẳng định về khả năng có thể đã bị phơi nhiễm Covid-19.

Trước tình trạng này, chính quyền bang Victoria Bắt quyết định, đầu từ ngày mai, các trường học tại thành phố Melbourne và Mitchell Shire quay trở lại việc học trực tuyến trừ học sinh lớp 11 và 12. Tuy vậy, nhà trẻ vẫn mở cửa để trông giữ con cho những người bắt buộc phải đi làm. Bên cạnh đó 17 trường học phải đóng cửa hoàn toàn vì có học sinh hoặc nhân viên bị Covid-19. Chính quyền bang Victoria cũng kêu gọi người dân sử dụng khẩu trang khi đi ra nơi công cộng để hạn chế sự lây nhiễm bệnh.

Trong lúc dịch bệnh tiếp tục phát triển ở mức “nguy hiểm” tại bang Victoria thì bang láng giềng New South Wales và cũng là bang đông dân nhất tại Australia hết sức lo ngại khi số ca Covid-19 mới tại bang do tiếp xúc với những người đến từ thành phố Melbourne có dấu hiệu gia tăng. Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian cho biết, 2 đến 3 tuần tới đây là thời điểm quan trọng và cảnh báo người dân về việc chính quyền có thể thắt chặt các biện pháp kiểm soát để không để xảy ra tình huống tương tự như tại thành phố Melbounre.

Tính đến hôm nay, Australia đã có 9.796 ca Covid-19, trong đó 108 người tử vong. Bang Victoria, nơi làn sóng thứ hai của dịch Covid-19 đang bùng phát là địa phương có nhiều người bị Covid-19 nhất, tiếp sau đó là bang New South Wales, bang Queensland, Tây Australia, Nam Australia, Tasmania và Canberra. Vùng lãnh thổ Bắc Australia là nơi có ít ca Covid-19 nhất tại Australia./.